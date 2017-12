A murit chitaristul Paco de Lucia

Chitaristul spaniol Paco de Lucia a murit în Mexic, la vârsta de 66 de ani, a anunţat, ieri, Primăria din Algeciras, oraşul natal al muzicianului, aflat în sudul Spaniei. Paco de Lucia, unul dintre cei mai renumiţi chitarişti flamenco, a murit în urma unei crize cardiace. Decesul chitaristului reprezintă ”o pierdere ireparabilă pentru lumea culturală, pentru Andaluzia”, a declarat primarul din Algeciras, Jose Ignacio Landaluce. Primăria din Algeciras a decretat ziua de ieri drept zi de doliu oficial, în memoria muzicianului.

Paco de Lucia s-a născut pe 21 decembrie 1947, în acest oraş din Andaluzia, în apropiere de Cádiz, şi a devenit un chitarist cunoscut pe plan mondial, care a ştiut să modernizeze stilul flamenco tradiţional, combinându-l cu jazz-ul şi inspirându-se din diverse alte orizonturi muzicale. Paco de Lucia a devenit cunoscut pentru înregistrările sale cu cântăreţul de flamenco Camarón de la Isla, în anii ’70, alături de care a realizat zece albume. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără ”Rio Ancho”, rearanjat orchestral, ulterior, în combinaţie cu albumul ”A Mediterranean Sundance” al muzicianului Al Di Meola, ”Entre dos aguas”, ”La Barrosa”, ”Impetu”, ”Cepa Andaluza” şi ”Gloria al Nino Ricardo”. Colaborările sale cu chitariştii John McLaughlin, Al Di Meola şi Larry Coryell, de la sfârşitul anilor '70, l-au făcut cunoscut şi în afara Spaniei natale.

Paco De Lucia a înfiinţat Paco de Lucia Sextet în 1981, alături de fraţii săi, cântăreţul Pepe de Lucia şi chitaristul Ramon de Algeciras, şi a colaborat cu pianistul de jazz Chick Corea, pe albumul ”Zyryab” din 1990. În 1983 a apărut în filmul lui Carlos Saura intitulat ”Carmen”, pentru care a fost nominalizat la premiul BAFTA la categoria cea mai bună coloană sonoră. În 1992, a cântat live la Expoziţia Mondială de la Sevilla, iar un an mai târziu, la Plaza Mayor din Madrid. În 2004, a fost recompensat cu premiul Prinţul Asturiei pentru Artă, iar în 2010, a primit titlul onorific de doctor din partea Berklee College of Music din Boston. Din 2004 şi-a redus considerabil concertele cu public, a renunţat la turnee şi susţinea doar câteva concerte pe an, de regulă în Spania, Germania şi la câteva festivaluri europene, în lunile de vară. În 2005 a fost nominalizat la premiile Latin Grammy, la categoria Producătorul Anului, pentru albumul ”La Tana's Tu, Ven a Mi”.