A murit chitaristul Peter Banks

Membru fondator al trupei britanice de rock progresiv Yes şi chitarist în formula originală a acestui grup, Peter Banks a murit la reşedinţa sa din Londra, la vârsta de 65 de ani. Potrivit unui mesaj postat pe site-ul muzicianului, acesta a murit pe 7 martie, iar trupul său neînsufleţit a fost descoperit în casa în care locuia, după ce colegii săi de trupă au văzut că acesta nu a sosit la o sesiune de înregistrări. Considerat un pionier al rock-ului progresiv, moartea sa a fost deplânsă şi de colegii săi din trupa Yes, pe care o înfiinţase în 1968: ”Suntem profund întristaţi de moartea colegului nostru şi fondatorului trupei Yes, Peter Banks”. Potrivit acestui comunicat oficial, Peter Banks a cântat pe primele două albume ale trupei Yes, devenite celebre pe plan mondial pentru includerea stilului simfonic şi pentru compoziţiile instrumentale complexe.

Peter Banks a înfiinţat apoi trupa Flash şi a lansat cu aceasta trei albume bine primite de public, iar apoi a înfiinţat un nou grup, numit Empire. Pe parcursul carierei sale prestigioase, muzicianul britanic a lansat şi cinci albume solo.