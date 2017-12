A murit cineastul american Irvin Kershner

Cineastul american Irvin Kershner, regizorul filmului ”Imperiul Contraatacă” (1980), al doilea lungmetraj din seria ”Star Wars”, a murit sâmbătă, la Los Angeles, la vârsta de 87 de ani. Informaţia a fost dezvăluită de fiica cineastului, Adriana Santini, care locuieşte în Franţa. Irvin Kershner a regizat, totodată, unul dintre filmele din seria ”James Bond”, ”Niciodată să nu spui niciodată / Never Say Never Again” (1983), în care rolul principal a fost interpretat de Sean Connery. Cineastul american, născut în august 1923, la Philadelphia, a regizat şi alte lungmetraje apreciate de public şi de criticii de specialitate, precum ”Întoarcerea la trib / The Return of a Man Called Horse” (1976), cu Richard Harris, ”Ochii Laurei Mars” (1978), cu Faye Dunaway şi Tommy Lee Jones şi ”RoboCop II” (1990), cu Peter Weller.