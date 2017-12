A murit cineastul britanic Ken Russell

Regizorul britanic Ken Russell, nominalizat la premiile Oscar din 1970, pentru filmul său ”Women in Love”, a încetat din viaţă, la vârsta de 84 de ani. Informaţia a fost confirmată luni, de membrii familiei cineastului, care au spus că acesta a murit în somn. Ken Russell, care a debutat în televiziune, este cunoscut şi pentru faptul că a adus pe marele ecran musicalul rock ”Tommy”, inspirat de albumul omonim al trupei The Who, în anul 1975. Înainte de a deveni cineast, Ken Russell a fost mai întâi marinar, în 1945 şi dansator în compania Ny Norsk Ballet, în 1950. A devenit apoi un apropiat al universului cinematografic şi s-a simţit atras de arta fotografică şi de meseria de actor, începând din 1951.

Ken Russell a realizat primele lui filme, ca cineast amator, la sfârşitul anilor ’50, începând cu scurtmetrajul ”Amelia and the Angel”. Ken Russell s-a angajat apoi la BBC, unde a regizat primele sale lungmetraje de televiziune. Printre acestea se numără ”Isadora Duncan”, un film despre celebra dansatoare rusă, considerată creatoare a dansului modern, ”Dance of the Seven Veils”, un film despre simpatia muzicianului Richard Strauss pentru regimul nazist şi ”Dante\'s Inferno”, un film care nu este consacrat autorului volumului ”Divina Comedie”, ci pictorului şi poetului britanic Dante Gabriel Rossetti.

Ken Russell a făcut primii paşi în universul cinematografic în 1963, cu o comedie uşoară şi turnată doar în câteva zile, ”French Dressing”, ce se dorea un fel de omagiu adus actriţei care, în acea epocă, inflăcăra ecranele sălilor de cinema şi îi vrăjea pe spectatori, franţuzoaica Brigitte Bardot. Russell a făcut apoi şi un film de spionaj, cu Michael Caine şi Françoise Dorléac, intitulat ”Billion Dollar Brain”, a cărui acţiune era plasată în perioada Războiului Rece. La începutul anilor ’70, a realizat două adaptări cinematografice care i-au adus o anumită recunoaştere din partea criticilor de specialitate: ”Women in Love”, pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor în 1971, realizat după romanul cenzurat al scriitorului D.H. Lawrence, autorul volumului ”Amantul doamnei Chatterley” şi ”The Devils”, un film care a avut la bază romanul omonim scris de Aldous Huxley.

Într-o perioadă în care cinematografia britanică era dominată de opere aristocratice şi filme cu costume spectaculoase, Ken Russell s-a demarcat complet de contemporanii lui, prin stilul lui baroc, estetica strălucitoare şi discursul subversiv. Filmele sale au deranjat profund opinia publică şi au fost interzise spectatorilor mai tineri. Ulterior, cineastul britanic a început să regizeze filme biografice despre artişti celebri, în care adeseori se îndepărta de la realitatea faptelor, pentru a promova o viziune complet subiectivă, fantasmagorică şi halucinantă. Indiferent dacă a fost vorba de filmele ”Music Lovers”, despre compozitorul rus Ceaikovski, ”Savage Messiah”, despre sculptorul francez Henri Gaudier, ”Mahler”, despre compozitorul austriac Gustav Mahler, ”Lisztomania”, despre compozitorul de origine maghiară Franz Liszt sau ”Valentino”, despre Rudolph Valentino, un star al filmelor mute de la Hollywood, Ken Russell era mai puţin interesat de autenticitatea faptelor şi a gesturilor, cât de aspiraţiile şi dorinţele personajelor sale. În aceeaşi perioadă, cineastul britanic a realizat şi două musicaluri: ”The Boy Friend”, a cărui acţiune se desfăşoară pe Broadway-ul anilor ’20 şi ”Tommy”, o operă-rock realizată cu trupa The Who.