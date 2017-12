A murit cineastul George Hickenlooper

Regizorul american George Hickenlooper a murit, vineri, la vârsta de 47 de ani, cu doar câteva zile înainte de premiera ultimului său lungmetraj “Casino Jack”, la Starz Denver Film Festival. Regizorul american a decedat din cauze naturale, poliţia din Denver eliminând deja ipoteza unei crime. Lungmetrajul “Casino Jack”, în care actorul Kevin Spacey interpretează rolul activistului Jack Abramoff condamnat la închisoare, va avea premiera, joi, în cadrul Starz Denver Film Festival. Acest festival, care va debuta miercuri, va fi în întregime dedicat memoriei “bunului nostru prieten George Hickenlooper”, a declarat Britta Erickson, directoarea festivalului. Printre cele mai cunoscute filme regizate de George Hickenlooper se numără “Hearts of Darkness: A Filmmaker\'s Apocalypse” din 1991 sau “Mayor of the Sunset Strip” din 2003.