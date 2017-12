A murit compozitorul britanic John Tavener

Compozitorul britanic John Tavener, a cărui muzică a fost interpretată la funeraliile prinţesei Diana, a decedat la vârsta de 69 de ani, marţi, în locuinţa sa din sud-vestul Angliei. John Tavener a studiat la Academia Regală de Muzică şi a devenit cunoscut în 1968, după ce a compus cantata ”The Whale”, care a fost înregistrată la casa de discuri Apple Records, fondată de formaţia The Beatles în acelaşi an. Lucrările sale cele mai cunoscute sunt ”Vălul ocrotitor / The Protecting Veil”, compoziţie clasică pentru coarde şi violoncel din 1988, ”Cântec pentru Atena / Song for Athene”, care a fost interpretat la funeraliile prinţesei Diana, în 1997, şi ”Vălul Templului / The Veil of the Temple”, compoziţie din 2003 ce durează şapte ore. Majoritatea lucrărilor sale au ca sursă de inspiraţie spiritualitatea creştină, compozitorul britanic convertindu-se la Biserica Ortodoxă rusă în 1977. ”Tavener putea reduce audienţa la o tăcere profundă, ceea ce este un dar extrem de rar. El era convins că muzica este pentru toată lumea şi că era o formă de rugăciune”, a declarat compozitorul şi prietenul său John Rutter.

John Tavener a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, în anul 2000, pentru contribuţia sa în domeniul muzicii.