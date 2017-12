A murit compozitorul John Barry

Compozitorul britanic de muzică de film John Barry, autorul coloanelor sonore a 11 filme din seria ”James Bond”, a decedat în urma unei crize cardiace, ieri dimineaţă, la vârsta de 77 de ani. Informaţia a fost confirmată de bunul său prieten, compozitorul David Arnold, printr-un mesaj postat pe Twitter.

John Barry şi-a început cariera compunând muzica şi coloanele sonore utilizate în cadrul unor emisiuni de televiziune ale postului BBC. Ulterior, el a asigurat aranjamentele muzicale şi orchestraţiile pentru mai multe materiale discografice lansate de casa de discuri EMI şi a fost invitat să participe la compunerea coloanei sonore a primului film din seria ”James Bond”, intitulat ”Dr. No”, ce a fost lansat în anul 1962. În anii care au urmat, John Barry a compus coloanele sonore pentru unele dintre cele mai emblematice filme din această franciză, ”Din Rusia, cu dragoste / From Russia with Love” (1963), ”Goldfinger” (1965), ”Thunderball” (1965) şi ”Diamante pentru eternitate / Diamonds Are Forever” (1971). Compozitorul britanic a compus coloanele sonore pentru 11 filme din franciza ”James Bond” dar şi pentru alte câteva filme de referinţă produse la Hollywood, precum ”Born Free” (1966), ”Departe de Africa / Out of Africa” (1985) şi ”Cel care dansează cu lupii / Dances with Wolves” (1990).

De-a lungul impresionantei sale cariere, John Barry a fost recompensat cu cinci premii Oscar şi un premiu BAFTA onorific. A fost căsătorit de patru ori, inclusiv cu actriţa şi cântăreaţa britanică Jane Birkin.