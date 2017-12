A murit compozitorul Ray Colcord

Ray Colcord, compozitor şi fost preşedinte al "Society of Composers & Lyricists", a murit vineri, la vârsta de 66 de ani, la Los Angeles, informeză contactmusic.com

Ray Colcord era bolnav de cancer pancreatic.

Colcord şi-a început cariera muzicală cu turnee în Texas, înainte de a deveni directorul departamentului pentru descoperirea şi recrutarea noilor talente în cadrul casei de discuri Columbia Records. El a fost cel care i-a convins pe membrii trupei Aerosmith să semneze un contract cu Columbia Records. Ray Colcord este şi cel care s-a ocupat de producerea celui de-al doilea album al formaţiei Aerosmith.

Ulterior, Ray Colcord a devenit director muzical pentru trupa de comedie "The Groundlings", în 1976. A compus şi partituri pentru coloana sonoră a unor show-uri de televiziune şi filme precum "The Simpsons", "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life" şi "Silver Spoons".