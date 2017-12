A murit creatoarea păpuşilor Muppets

Jane Nebel Henson, fosta soţie a creatorului păpuşilor Muppets, Jim Henson, care a avut o influenţă considerabilă asupra soţului ei în procesul de creare şi lansare a acestui îndrăgit serial TV, a fost răpusă de cancer, la vârsta de 78 de ani. Jane Nebel Henson, care a murit în reşedinţa ei din statul american Connecticut, a fost “un partener creativ integral şi unul de afaceri în procesul de creare a păpuşilor Muppets”, au declarat reprezentanţii companiei The Jim Henson Company, deţinută de cei cinci copii ai familiei Henson.

Jane Henson, născută în cartierul Queens din New York, în 1934, a lucrat în tinereţe ca păpuşar şi apoi a contribuit la realizarea designului păpuşilor Muppets, cunoscute în toată lumea mai ales graţie personajelor Kermit Broscoiul şi Miss Piggy, care au apărut apoi în numeroase programe de televiziune şi filme pentru marele ecran. Jane Henson l-a cunoscut pe Jim Henson la un curs de păpuşari organizat la Universitatea Maryland, la mijlocul anilor \'50. Au creat împreună serialul de televiziune “Sam and Friends”, considerat un precursor al serialului “The Muppet Show / Păpuşile Muppets”. Episoadele din acel serial, care aveau o durată de cinci minute, erau prezentate la începutul emisiunii de ştiri The Huntley-Brinkley Report şi al emisiunii The Tonight Show Starring Steve Allen. Deşi Jane Henson a încetat să lucreze ca păpuşar pentru a se concentra asupra creşterii copiilor cuplului, la începutul anilor \'60, a continuat să recruteze artişti talentaţi şi să colaboreze în diverse ocazii cu echipa de producţie a serialului “Sesame Street”. Jane Henson s-a despărţit legal de soţul ei în 1986, cu patru ani înainte de moartea acestuia. A înfiinţat apoi fundaţia The Jim Henson Legacy, cu scopul de a-i promova creaţiile. Jim Henson a murit în 1990, din cauza unei infecţii bacteriale, la vârsta de 53 de ani.

Păpuşile Muppets au fost create de Jim şi Jane Henson în 1954 şi au devenit celebre în anii ’70, după ce au apărut în serialul “The Muppet Show”. În 2004, compania Walt Disney a achiziţionat formatul de program şi licenţa pentru personajele Muppets. În anul 2012, celebrele marionete din serialul “The Muppet Show / Păpuşile Muppets” au primit o stea pe Bulevardul Faimei din Los Angeles.