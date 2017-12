A murit creatorul Batmobilului

George Barris, designerul unor faimoase mașini folosite în filme și în seriale de televiziune, a murit joi la vârsta de 89 de ani în Los Angeles, a declarat sora sa pentru DPA.

Fiul său, Brett Barris, a scris pe Facebook că celebrul său tată "s-a mutat într-un garaj mai mare în cer."

În atelierul său din Los Angeles, Barris a creat numeroase mașini unicat, precum Batmobilul din "Batman", automobilul Koach din filmul "The Munsters" în anii '60, mașinile nervoase din "Starsky and Hutch" și "Dukes of Hazzard" din anii '70 sau KITT, mașina robotizată din "Knight Rider", serialul din anii '80.