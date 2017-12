A murit creatorul lui Bambi

Animatorul Mel Shaw, care a contribuit la realizarea unor filme-cult precum ”Bambi”, ”The Lion King / Regele Leu” sau ”Fantasia”, a încetat din viaţă pe 22 noiembrie, în urma unui infarct, la Woodland Care Center din Reseda, California. Mel Shaw a fost angajat la celebrele studiouri de animaţie Disney chiar de către Walt Disney. Acesta i-a pus în braţe artistului scenariul a ceea ce a devenit, în anul 1942, filmul ”Bambi”. ”Îţi place să desenezi animale. Citeşte şi vezi ce poţi să faci”, i-a spus atunci Walt Disney. Mel Shaw a fost implicat, practic, în fiecare secvenţă din film. A folosit nuanţe pastel care ”vorbeau despre secvenţe şi despre cum se schimbă culorile pentru a se potrivi stării de spirit”, a declarat acesta într-un film care are ca subiect maniera în care erau realizate filmele Disney. Animatorul, care a lucrat pentru multe filme-cult, inclusiv ”The Beauty and the Beast / Frumoasa şi Bestia” din 1991, a primit titlul de ”Legendă Disney” în 1994.

Mel Shaw a părăsit studiourile Disney, o perioadă, pentru a lucra ca fotograf în zone de conflict, în cel de-al Doilea Război Mondial. În 1974, a revenit la Disney, pentru a fi mentor al unei noi generaţii de animatori. Ultimul proiect Disney în care a fost implicat a fost ”The Lion King / Regele Leu”, lansat în 1994.