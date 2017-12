A murit criticul de artă Robert Hughes

Unul dintre cei mai influenţi critici de artă, totodată, scriitor şi realizator de documentare, Robert Hughes a murit luni, la New York, la vârsta de 74 de ani, în urma unei boli îndelungate. Robert Hughes a adus o contribuţie majoră în artă şi în istoria Australiei, ţară al cărei cetăţean a rămas, deşi a emigrat în Europa în anii \'60, asemenea unei întregi generaţii din care făcea parte.

Robert Hughes a trăit o scurtă vreme în Italia, iar în 1965 s-a stabilit la Londra, unde a scris pentru „Daily Telegraph”, „Spectator” şi „The Times”. S-a mutat la New York în 1970, după ce a obţinut un post la revista „Time”, acolo devenind un influent critic de artă. De altfel, cotidianul „The New York Times” l-a descris la un moment dat drept „cel mai celebru critic de artă din lume”. În 1980 a prezentat o viziune asupra dezvoltării artei de la impresionism, într-o celebră serie BBC, intitulată „The Shock of the New”, iar în anul 1997 a realizat seria „American Visions” dedicată istoriei artei americane. În 1987, şi-a publicat cartea „The Fatal Shore”, un bestseller internaţional, ce prezintă condiţiile dure de viaţă ale condamnaţilor aduşi în Australia la începutul colonizării europene. A fost numit Ofiţer al Ordinului Australiei şi ales, în urma unui sondaj al National Trust of Australia, printre cele 40 de „Comori naţionale în viaţă”. În 1996, a devenit membru al Academiei americane de Film care decernează premiile Oscar, iar în 2009 a câştigat un International Emmy pentru producţia de televiziune „The Mona Lisa Curse”, pentru Channel 4 din Marea Britanie.