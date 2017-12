A murit Dennis Hopper

Actorul american Dennis Hopper a decedat, sâmbătă, la locuinţa sa din Venice California, în urma unor complicaţii cauzate de un cancer de prostată. Actorul şi-a dat ultima suflare, înconjurat de familie şi prieteni, afirmă prietenul său, Alex Hitz. Dennis Hopper s-a îmbolnăvit în luna septembrie a anului trecut, lucrând însă până aproape de sfârşit la serialul de televiziune “Crash” şi la o carte de fotografii.

Actorul a fost de două ori nominalizat la Oscar, lungmetrajul pe care l-a şi regizat, “Easy Rider”, fiind considerat unul din cele mai mari filme ale cinematografiei americane. “Easy Rider”, în care au mai jucat şi Peter Fonda, Jack Nicholson şi Terry Southern, a primit şi un premiu de debut la Festivalul de Film de la Cannes. Totodată, a mai fost nominalizar la premiul Oscar pentru interpretarea unui antrenor de baschet alcoolic în drama “Hoosiers / Antrenorii” din 1986. De-a lungul unei cariere de peste 50 de ani, Dennis Hopper a jucat roluri diverse, apărând alături de mentorul său, James Dean, în “Rebel Without a Cause / Rebel fără cauză” şi “Giant / Uriaşul”, în anii \'50. A excelat în interpretarea rolurilor negative în “Apocalypse Now / Apocalipsul acum”, “Blue Velvet / Catifeaua albastră” şi “Speed / Cursa infernală”.

Abuzul de droguri, problemele de temperament, incidentele de violenţă domestică, precum şi alegerea nefericită a unor roluri nepotrivite au făcut adesea din Dennis Hopper un paria al Hollywood-ului. Cu toate acestea, importanţa moştenirii pe care a lăsat-o prin lungmetrajul “Easy Rider” este în afara oricărui dubiu, pelicula fiind privită drept unul din marile filme ale cinematografiei de peste Ocean, ce a deschis o nouă eră în care vechea gardă de la Hollywood a fost forţată să lase loc unor tineri cineaşti la acea vreme, precum Francis Ford Coppola, Martin Scorsese sau David Lynch. Conceput iniţial de Peter Fonda, filmul cu buget redus care a devenit un blockbuster a introdus publicul de pelicule comerciale în lumea consumului de droguri şi a motocicliştilor cu plete. În timpul filmărilor însă, Dennis Hopper a avut conflicte cu toată lumea, iar Peter Fonda l-a numit mai târziu “un mic fascist smintit”.Următorul film pe care Dennis Hopper l-a regizat, intitulat “The Last Movie”, din 1971, a fost un eşec.

Adesea, Dennis Hopper era cuprins de porniri paranoice. Un astfel de incident a avut loc în 1982, când actorul se afla în Mexic, la filmările peliculei “Jungle Warriors” şi a început să alerge gol prin junglă, convins că a început al Treilea Război Mondial. Îmbarcat într-un avion pentru a se întoarce acasă, a sărit afară, pe aripă, chiar când nava era pe punctul de a decola, temându-se că aceasta a luat foc. A fost internat într-un spital psihiatric timp de trei luni. A ales să joace pentru bani în filme proaste, precum “Super Mario Bros” sau “The Texas Chainsaw Massacre 2 / Masacrul din Texas 2”, refuzând în schimb proiecte importante ca “Taxi Driver” sau “Reservoir Dogs”. În afara carierei de la Hollywood, Dennis Hopper a fost un remarcabil fotograf, pictor, sculptor şi colecţionar de artă.