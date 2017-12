A murit Eddie Fisher, unul dintre foştii soţi ai actriţei Elizabeth Taylor

Cântăreţul Eddie Fisher, un adevărat star în anii \'50, devenit celebru după ce a părăsit-o pe soţia sa Debbie Reynolds, pentru a se căsători cu Elizabeth Taylor, a murit, la vârsta de 82 de ani. Fiica sa, Tricia Leigh Fisher, a anunţat că Eddie Fisher a murit în noaptea de miercuri spre joi, în urma unor complicaţii apărute după operaţia la şold pe care acesta a făcut-o într-un spital din Berkeley.

Notorietatea lui Eddie Fisher a fost în mod evident sporită de scandalurile din viaţa sa personală. El s-a căsătorit în 1955 cu Debbie Reynolds, cu care a avut doi copii, unul dintre aceştia fiind actriţa Carrie Fisher. În 1958, cel mai bun prieten al său, producătorul Mike Todd - care era căsătorit cu Elizabeth Taylor - a murit într-un accident de avion. Eddie Fisher a ţinut prima pagină a ziarelor americane când a părăsit-o pe Debbie Reynolds, pentru a se căsători cu Elizabeth Taylor. Celebra actriţă americană a divorţat de Eddie Fisher după un mariaj care a durat cinci ani, pentru a se căsători cu Richard Burton. Ulterior, Eddie Fisher s-a căsătorit şi a divorţat de actriţa Connie Stevens şi a mai avut alte două mariaje. Cariera lui muzicală nu a mai atins niciodată nivelul din anii \'50, din cauza scandalurilor din viaţa personală.

Eddie Fisher a devenit un adevărat idol pentru adolescentele americane în anii ’50 şi a vândut milioane de discuri. Printre cele 32 de hituri pe care le-a lansat se numără piese precum ”Thinking of You”, ”Any Time”, ”Oh, My Pa-pa”, ”I\'m Yours”, ”Wish You Were Here” şi ”Count Your Blessings”.