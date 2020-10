A murit Eddie Van Halen

„Tatăl meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut lunga şi dificila sa luptă împotriva cancerului în această dimineaţă”, a scris Wolf Van Halen, fiul artistului, pe Twitter.

Eddie Van Halen s-a născut la Amsterdam în 1955 și s-a mutat în Statele Unite în 1962. Zece ani mai târziu, el și fratele său Alex au înființat formația Van Halen împreună cu alți doi artiști.

Trupa a început să cânte în cluburile din West Hollywood înainte de a izbucni pe scena rock în 1978 cu albumul lor de debut, care în cele din urmă s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare, fiind parte a unui val de hard rock care a împins spiritul disco în fruntea topurilor.

Van Halen, una dintre cele mai bine vândute trupe din primele 20 a tuturor timpurilor a lansat apoi albume în cinci ani consecutivi: Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), Diver Down (1982), Jump (1984).