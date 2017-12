A murit Elizabeth Taylor

Venerabila actriţă Elizabeth Taylor a murit ieri, la Los Angeles, la vârsta de 79 de ani. Actriţa cu ochii violeţi a avut o viaţă tumultoasă, atât în plan profesional, cât şi personal, fiind considerată ultimul star al Hollywoodului de altădată.

Elizabeth Rosemond Taylor s-a născut la Londra, într-o familie de americani stabiliţi la Londra, la 27 februarie 1932. Familia ei s-a mutat în SUA, în 1942, când a jucat în primul ei film, la vârsta de 10 ani. Este vorba despre pelicula ”Lassie se întoarce”, urmată de o lungă serie de succese cinematografice. Dintre filmele în care a jucat amintim: ”Anna celor o mie de zile” (1969), ”Boom” (1968), ”Ceremonie secretă” (1968), ”Doctor Faustus” (1967), ”Îmblânzirea scorpiei” (1967), ”Cui i-e frică de Virginia Woolf?” (1966), ”Cleopatra” (1963), ”Pisica pe acoperişul fierbinte” (1958). A fost cea mai răsfăţată actriţă de la Hollywood. Criticii spun că a fost şi cea mai ”scumpă”. Numai pentru ”Cleopatra”, a primit, în 1962, peste un milion de dolari. Din anii ’70, Elizabeth Taylor a început încet să dispară din atenţia publicului, din cauza multor probleme de sănătate, dar a mai apărut în filme precum ”Identikit” (1974), ”A Little Night Music” (1978), ”The Flintstones” (1993). Elizabeth Taylor a jucat în peste 50 de filme şi a reuşit să câştige premii la aproape toate festivalurile de film. În 1960 a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Butterfield 8”, iar în 1966, un Oscar şi Premiul Academiei Britanice pentru ”Who\'s Afraid of Virginia Woolf?”. De asemenea, actriţa a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de la Berlin. A primit Premiul Academiei de Film pentru întrega carieră, în 1993.

Căsătoria actriţei cu Richard Burton a fost multă vreme în atenţia presei de scandal. Cei doi s-au cunoscut în 1963, în timpul filmărilor la ”Cleopatra”. Amândoi erau căsătoriţi, la acea dată: el cu Sybyl Williams, iar ea cu muzicianul Eddie Fisher. În acelaşi an, Richard Burton divorţa, pentru ca în 1964 să se căsătorească cu Liz Taylor. Mariajul lor a fost turbulent şi complicat de cele mai multe ori din cauza consumului de alcool. Acest lucru le-a afectat cariera, dar nu înainte de a câştiga o foarte mare popularitate, ”Liz şi Dick” fiind cel mai celebru cuplu de la Hollywood. Cei doi au divorţat în 1974, an în care a apărut ”Il Viaggio”, iar în 1975 s-au recăsătorit. A doua căsătorie n-a durat decât un an, în 1976 înregistrându-se al doilea divorţ. ”Dragostea noastră a fost atât de înflăcărată, încât ne-a mistuit pe amândoi”, spunea Burton după divorţ. Liz Taylor a fost cunoscută atât pentru talentul şi succesul pe ecran în filme, cât şi pentru performanţa de a fi avut şapte soţi: Conrad Hilton Jr. (1950-1951), Michael Wilding (1952-1957), Mike Todd (1957-1958), Eddie Fisher (1959-1964), Richard Burton (1964-1974; 1975-1976), John Warner (1976-1982), Larry Fortensky (1991-1996). Liz a avut doi fii, Michael şi Christopher şi o fiică, Liza.

Elizabeth Taylor a participat la numeroase acţiuni caritabile, pentru a strânge fonduri dedicate luptei împotriva maladiei SIDA, de la începutul anilor ’80, devenind o puternică forţă de mobilizare. În 1991, actriţa a pus bazele fundaţiei Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF).