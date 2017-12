A murit fostul editor al cotidianului ”The New York Times”

Arthur Ochs Sulzberger, fostul editor al prestigioasei publicaţii ”The New York Times”, s-a stins din viaţă la 86 de ani, la domiciliul său din Southampton, statul New York, în urma unei lungi suferinţe. Cunoscut mai mult în lumea presei ca Punch, în traducere, Lovitură, acesta a condus ziarul menţionat între 1962 şi 1992. În acest timp, a transformat ”The New York Times” într-una din cele mai populare şi influente publicaţii din lume.

În 1971, ziarul a publicat date clasificate despre războiul din Vietnam şi a câştigat un proces împotriva administraţiei preşedintelui din epocă, Richard Nixon, care cerea ca difuzarea unor astfel de materiale să fie considerată ilegală. Punch a fost unul din cei mai proeminenţi editori de ziare din istorie. Marinar cu stagiu, nu ceda niciodată şi a apărat până la capăt libertatea presei, a declarat Arthur Ochs Sulzberger Jr., actualul editor al ziarului, pe care familia Sulzberger îl deţine din 1896.

Arthur Sulzberger a condus cotidianul 34 de ani, ca director şi preşedinte al Consiliului de Administraţie. A preluat funcţia de redactor-şef al publicaţiei în 1963, în momentul în care cotidianul, influent şi respectat, se afla într-o situaţie financiară precară. A renunţat progresiv la conducere în anii \'90, abandonând postul de redactor-şef şi director al publicaţiei, în favoarea fiului său, Arthur Ochs Sulzberger Jr., în 1992, iar ulterior pe cel de preşedinte al Consiliului de Adminsitraţie al grupului, în 1997. Publicaţia a anunţat, pe 14 august, numirea fostului director BBC Mark Thompson în funcţia de preşedinte-director general. Sub administraţia lui Arthur Sulzberger, cotidianul a devenit naţional, fiind distribuit din California şi până pe Coasta de Est şi aflându-se în centrul unui imperiu diversificat, care include ziare, reviste, posturi de televiziune şi de radio, dar şi site-uri Internet. În opinia sa, era necesar ca o întreprindere de presă să poată câştiga bani, pentru a-şi păstra ”o voce puternică şi independentă”. Această independenţă s-a evidenţiat în mod special în 1971, când a hotărât să publice documente clasate secret al apărării despre Vietnam, cunoscute sub numele de Pentagon Papers, după numele Departamentului american al Apărării. Administraţia Nixon a solicitat oprirea publicării. Publicaţia a refuzat şi a câştigat în justiţie, la Curtea Supremă, o hotărâre care a marcat istoria libertăţii presei în SUA.

Cotidianul new-yorkez, cumpărat de către Adolph S. Ochs în 1896, bunicul lui Arthur Sulzberger, este condus în continuare de a patra generaţie a familiei, un lucru rar în lumea presei. Publicaţia ”Times” citează, în acest sens, o afirmaţie a fostului său patron, care spunea cu umor: ”Concluzia mea este simplă: nepotismul funcţionează”.