A murit Helen Wagner

Actriţa Helen Wagner, care deţine recordul Guinness pentru cel mai longeviv rol din televiziune, interpreta personajului Nancy Hughes din serialul ”As the World Turns”, timp de peste o jumătate de secol, a decedat la vârsta de 91 de ani. Helen Wagner a decedat sâmbătă, a anunţat TeleNext Media Inc., compania care produce serialul ”As the World Turns”, difuzat de postul CBS, fără să precizeze însă nici locul, nici cauza morţii actriţei americane. Helen Wagner este actriţa care a inaugurat serialul ”As the World Turns”, al cărui prim episod a fost difuzat pe 2 aprilie 1956 şi deţine recordul Guinness pentru interpretarea celui mai longeviv rol de televiziune. Deşi Helen Wagner, născută în statul american Texas, a fost mai puţin văzută în ultimile decenii, performanţele celorlalţi actori şi actriţe de televiziune sunt departe de recordul său. Actriţa americană încă făcea parte din distribuţia serialului în decembrie 2009, când postul CBS a anunţat că serialul ”As the World Turns” se va încheia, iar ultimul episod va fi difuzat în septembrie 2010. ”As the World Turns” a fost primul serial dramatic de televiziune difuzat în timpul zilei, care a trecut de la durata de 15 minute la 30 de minute. Serialul a ajuns rapid pe prima poziţie în topul audienţelor şi, începând din 1970, durata episoadelor sale a crescut la o oră.

Helen Wagner, născută în 1918, a studiat muzica şi actoria la Monmouth College din statul american Illinois, pe care l-a absolvit în 1938. Înainte de a primi rolul din ”As the World Turns”, Helen Wagner a jucat, în anii \'40, în câteva piese de teatru pe Broadway şi în două seriale de televiziune: ”The Philco Television Playhouse” şi ”The World of Mr. Sweeney”. În 2002, Helen Wagner a fost recompensată cu o plachetă pe Buddy Holly Walk of Fame din oraşul ei natal, iar în 2004 a primit premiul pentru întreaga carieră din partea National Academy of Television Arts and Sciences.