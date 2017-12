A murit Jack Kevorkian

Doctorul american care a promovat conceptul de sinucidere asistată, Jack Kevorkian, a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 83 de ani, într-un spital din Michigan. Mayer Morganroth a precizat că celebrul său client a murit din cauza unui cheag sangvin format la nivelul piciorului, care a ajuns la inimă.

Jack Kevorkian, supranumit Dr. Death, Doctorul Moarte, a ajutat peste 130 de pacienţi să se sinucidă. Medicul de origine armeană a ieşit de multe ori învingător în procesele intentate împotriva lui de statul Michigan. În cele din urmă, Jack Kevorkian a fost condamnat pentru crimă, în anul 1999, după ce a trimis spre difuzare emisiunii de televiziune “60 Minutes” o casetă video cu sinuciderea asistată a unui bolnav aflat în fază terminală. Tribunalul american l-a găsit vinovat de crimă şi l-a condamnat iniţial la o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 25 de ani. În iunie 2008, după opt ani petrecuţi după gratii, a fost eliberat. Jack Kevorkian s-a aflat, în ultimii ani, în regim de eliberare condiţionată. Multe dintre sinuciderile asistate la care a participat Jack Kevorkian au fost puse în practică cu ajutorul aşa-zisei maşini a milei, care administrează pacienţilor, intravenos, o doză letală de medicamente.

Inspirat din romanul “Between the Dying and the Dead: Dr. Jack Kevorkian\'s Life and the Battle to Legalize Euthanasia”, scris de Neal Nicol şi Harry Wylie, lungmetrajul “You Don\'t Know Jack / Doctorul Moarte”, produs de HBO, prezintă povestea vieţii lui Jack Kevorkian, interpretat de Al Pacino. Pelicula înfăţişează momentele cheie, de la construirea maşinii milei la prima sinucidere asistată şi la imensul scandal mediatic stârnit în momentul în care a început procedura legală prin care a încercat să apere dreptul pacienţilor de a se sinucide.