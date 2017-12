A murit jazzman-ul Terry Callier

Cântăreţul şi compozitorul american de jazz şi soul Terry Callier, care a colaborat cu Massive Attack şi Beth Orton, a încetat din viaţă, la vârsta de 67 de ani, într-un spital din Chicago. Terry Callier va fi înmormântat pe 3 noiembrie, în oraşul lui natal, Chicago. Mulţi muzicieni de renume au postat pe Twitter o serie de mesaje, pentru a aduce un ultim omagiu celebrului muzician american. Printre aceştia se numără Beth Orton, Tim Burgess din trupa The Charlatans şi Gary Lightbody din trupa Snow Patrol, dar şi David Buttle, fondatorul casei Mr. Bongo, cu care acesta a colaborat la şase albume, lansate între anii 2001 şi 2009.

Terry Callier s-a născut pe 24 mai 1945. A crescut cântând alături de Jerry Butler, Majos Lance şi Curtis Mayfield. Şi-a început cariera muzicală la vârsta de 17 ani, după ce a semnat un contract cu casa de discuri Chess Records şi şi-a lansat ultimul album în 2009. Intitulat ”Hidden Conversations”, acest material discografic a fost produs în colaborare cu grupul Massive Attack. Şi-a lansat primul single, ”Look At Me Now”, în anul 1963. A lansat trei albume de jazz-funk în anii ’70, însă a părăsit industria muzicală în anii ’80, după ce a primit custodia fiicei sale Sundiata şi a devenit programator pe computer. Şi-a reluat cariera muzicală la începutul anilor ’90, atunci când albumele lansate de casa de discuri Chess Records au fost extrem de apreciate de fanii jazzului din Marea Britanie. Terry Callier a făcut backing vocals şi pe single-ul ”Live with Me”, lansat de grupul Massive Attack, în anul 2006. Muzicianul american a colaborat şi cu Beth Orton, la albumul acestuia, ”Central Reservations”, care a fost nominalizat la premiile Mercury.