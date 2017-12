A murit jurnalistul şi scriitorul american Jeffrey Zaslow

Jeffrey Zaslow, editorialist al cotidianului „The Wall Street Journal” şi cunoscut scriitor din SUA, a decedat vineri într-un accident de maşină, la vârsta de 53 de ani. Jurnalistul şi scriitorul american a pierdut controlul maşinii sale, în timp ce se deplasa pe un drum acoperit cu zăpadă. Maşina sa a alunecat şi s-a izbit de un alt autoturism, Jeffrey Zaslow decedând în urma impactului. Accidentul s-a produs în localitatea Warner Township din Michigan, stat în care se afla pentru a-şi promova cea mai recentă carte, „The Magic Room: A Story About the Love We Wish for Our Daughters”, publicată în luna decembrie.

Jeffrey Zaslow, coautor al cărţii „The Last Lecture”, care s-a vândut în milioane de exemplare, a fost şi editorialist la „The Wall Street Journal” şi la „Chicago Sun-Times”. Jefffrey Zaslow, care a avut o afinitate pentru poveştile eroice şi de rezistenţă, s-a ocupat de scrierea memoriilor politicianului american Gabrielle Giffords şi ale pilotului de avion Chesley „Sully” Sullenberger. „Jeff a fost un minunat scriitor, un extraordinar colaborator şi un iubitor soţ, tată şi prieten”, a comentat într-un comunicat, Charles Sullenberger, care este cunoscut şi apreciat după ce a evitat o tragedie, în 2009, când a aterizat cu avionul pe care îl pilota pe râul Hudson. Jeffrey Zaslow s-a născut în Philadelphia şi locuia în Detroit. Era căsătorit şi avea trei fete.