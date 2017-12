A murit legendarul rocker Tom Petty

Celebrul cântăreț Tom Petty a decedat, luni, la vârsta de 66 de ani, după ce a suferit un infarct. Muzicianul a fost găsit inconştient, duminică seara, în casa sa din Malibu și a fost transportat de urgenţă la spitalul UCLA Santa Monica. După toate manevrele medicale posibile, s-a constatat că Petty nu mai are activitate cerebrală. "A murit înconjurat de familie, de colegii de trupă şi de prieteni", a anunţat managerul său, Tony Dimitriades. "Suntem șocați să anunțăm moartea prematură a tatălui, soțului, fratelui, liderului și prietenului nostru, Tom Petty", a declarat și familia muzicianului american într-un comunicat. Cântăreaţa Sheryl Crow a scris pe Twitter: "Te iubesc atât de mult. Eşti în rugăciunile mele".

Cunoscut pentru melodii precum "American Girl", ''Don't Come Around Here No More'' și ''I Won't Back Down'', Tom Petty și-a construit o carieră solo, însă a activat în grupul The Heartbreakers și în supergrupul The Traveling Wilburys. Petty și The Heartbreakers au început anul acesta un turneu american pentru aniversarea a 40 de ani de la formarea acestei trupe și au susținut trei concerte în luna septembrie. Formația urma să cânte în New York, în luna noiembrie.