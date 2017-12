A murit Marcia Wallace, vocea Ednei din ”Familia Simpson”

Actriţa Marcia Wallace, vocea personajului Edna Krabappel, profesoara lui Bart Simpson din celebrul serial ”Familia Simpson”, a decedat la vârsta de 70 de ani, a anunţat, sâmbătă, producătorul executiv al serialului, Al Jean. ”A fost iubită de toţi cei din echipa serialului şi intenţionăm să retragem personajul ei de neînlocuit”, a mai spus Al Jean. Potrivit presei americane, Marcia Wallace a decedat ca urmare a unei lungi lupte pe care a purtat-o cu cancerul la sân. Actriţa a murit în reşedinţa sa din Los Angeles, înconjurată de familie.

Pentru interpretarea personajului Edna, Marcia Wallace a câştigat un premiu Emmy în anul 1992. De asemenea, Marcia Wallace a fost şi starul serialului „The Bob Newhart Show“. Ea a mai apărut în „The Merv Griffin Show“, dar şi în game show-uri precum „Hollywood Squares“ şi „The $25,000 Pyramid“. Marcia Wallace şi-a publicat autobiografia, intitulată ”Don't Look Back, We're Not Going that Way”, în anul 2004. Soţul său, Dennis Hawley, a decedat în 1992. Marcia Wallace a avut un fiu, Michael Hawley.