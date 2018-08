A murit medicul care a promovat tehnici de bronhoscopie în premieră în România!

S-a stins din viață Prof. Dr Emilia Crișan, fiică, soție, mamă și bunică iubită, este anunțul făcut de Societatea Română de Pneumologie.

"Colega noastră Emilia Crișan s-a născut la București în 07.01.1956. A parcurs toate treptele ascensiunii profesionale urmând cursurile liceului “Gheorghe Șincai” din Bucuresti, Facultatea de Medicină Generală din București în perioada 1975-1981, stagiatura și secundariatul în spitale din București, în această perioadă luând și primul contact cu Institutul de Pneumoftiziologie în calitate de medic secundar.

În perioada 1984-1988 a lucrat ca medic de medicină generală la Circa rurală Todirești.

Din mai 1988 a ocupat prin concurs postul de cercetător in Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”. Viața sa profesională a fost dedicată Institutului intr-o maniera excepțională, Serviciului de Bronhologie, unde a activat initial ca membru în echipa de cercetare, ulterior din anul 1997, conducând acest serviciu cu devotament si profesionalism desăvârșit.

A parcurs toate etapele ascensiunii profesionale, ajungând cercetător gradul III în 1995, medic primar în 1997, cercetator stiintific gradul II în 1998, cercetător gradul I din 2005 și medic coordonator al Serviciului de Bronhologie al Institutului de Pneumologie « Profesor Doctor Marius Nasta » București din 1997. Din 2004 a obtinut titlul de Doctor în medicină cu lucrarea « Aportul tehnicilor de endoscopie bronșica în precizarea diagnosticului, stadializarea și urmărirea posterapeutică a cancerului pulmonar”.

Activitatea medicală a fost îmbinată cu dărnicie și dăruire cu cea de membră a Societății Române de Pneumologie, fiind prima Președintă a Secțiunii de Bronhologie, secțiune înființată în 2002, Președintă a Conferințelor Nationale de Bronhologie și ulterior, din 2006, membră în Comitetul de Conducere al Societății Române de de Pneumologie. A avut o participare complexă la congresele naționale și internaționale, la organizarea congreselor naționale dedicând timp atât activităților didactice cât și autoperfecționării, prin participări la cursuri de specializare in străinătate, prin promovarea tehnicilor de bronhoscopie intervențională în premieră pentru România – în anul 2003 Emilia Crisan a montat în Institut primul stent endobronșic !

Din 2006 a fost numită Director Medical al Institutului de Pneumologie « Profesor Doctor Marius Nasta » București remarcându-se prin munca enormă depusă pentru ca activitatea acestui for național să se desfășoare în condiții bune. Din 16.09.2008, obținând titlul de Profesor Asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, a găsit timpul necesar pe care il impunea această nouă funcție de a îndruma activitățile studenților, rezidenților și doctoranzilor.

Omul Emilia Crișan a fost o personalitate unică a Bronhologiei românești, deschizătoare de drumuri în tehnicile moderne ale investigației bronhologice, un profesionist desăvârșit, ctitor neobosit al Scolii de Bronhologie din Romania, excepțional ca dăruire și pregătire.

Emilia Crisan a închinat 30 de ani din viață activităților din Institutul Marius Nasta contribuind astfel intr-o manieră unică la progresul acestui centru național de diagnostic și tratament cu vocație de formare a noilor specialiști.

A fost port-drapel al devotamentului profesional.

A trecut în eternitate o personalitatea lumii bronhologice românești, o colegă desăvârșită, o formatoare și creatoare a școlii de bronhologie românesti.

Prietena unica, un om cum putini au fost si vor fi in aceasta lume.

Si, mai presus de toate, mama, sotie si bunica pentru care intreaga ratiune de a fi incepea si se finaliza cu fundamentul FAMILIEI. O familie mare, complexa, frumoasa, devotata . O familie adunata in jurul Emiliei de la mic la mare mereu, de cand i-a facut si i-a crescut pe fiecare in parte. Aceasta familie unica a fost adunata toata in jurul Emiliei intotdeauna – asa cum ii placea si cum isi dorea in fiecare moment!

Familia Crisan a fost langa ea in acest an cumplit de greu, a fost langa ea toata -de la mic la mare- cand a trecut Dincolo, la Dumnezeu.

Cei care o cunosc nu o vor uita niciodată: optimismul, zâmbetul cald și cuvintele înțelepte cu care îi întâmpina vor fi prezente in sufletul lor. Va fi regretată de toţi cei care i-au cunoscut şi apreciat munca, dăruirea şi omenia. Odihnească-se în pace!

Emi, te vom purta in suflet pentru totdeauna, vei trai vesnic prin tot ceea ce ai cladit zi de zi de zi", sunt cuvintele scrise de reprezentanții Societății Române de Pnemologie.