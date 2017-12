O femeie de 41 de ani, din Mangalia, a murit pe masa de operaţie în timpul unei întreruperi de sarcină, chiar pe 8 martie. Rudele nu concep cele întâmplate şi o acuză de neglijenţă pe doctoriţa care a efectuat intervenţia chirurgicală, Emilia Borzea. În vreme ce familia susţine că femeia avea o sarcină în 16 săptămâni şi că medicul nu avea voie să o chiureteze, medicul neagă, susţinând că pacienta era în 11-12 săptămâni şi că este nevinovată. Medicul mai spune că pacienta nu a murit din cauza vreunei erori medicale. Familia însă nici nu vrea să audă şi cere dreptate. „Trebuie pedepsită pentru că a omorât un om. Nu trebuia să-i facă avort”, spun cei din familie. Soţul decedatei, Romi Curtmula, şi-a adus aminte cum a fost chemat de urgenţă la cabinet: „Am primit un telefon să vin repede, iar când am ajuns era ţeapănă”. Înainte de a începe chiuretajul, medicul nu i-a făcut nicio ecografie, considerând că este necesar doar în cazul pacientelor care doresc să păstreze copilul. „Prin consultaţie am constatat că sarcina era în 11 săptămâni. Când am început, însă, intervenţia, ne-am dat seama că era puţin mai mare, până-n 13 săptămâni”, a mai spus medicul. Dr. Borzea riscă să stea după gratii doar dacă întrerupea sarcina la 14 săptămâni. Comisarul şef Valentin Mustăţea, adjunctul Poliţiei Mangalia, a declarat că au fost sesizaţi prin 112. “Am făcut investigaţii, iar necropsia spune că a murit de insuficienţă respiratorie şi embolie, dar vom continua cercetările”, a declarat comisarul şef. Femeia, mama unui copil de 12 ani, a fost înmormântată ieri.