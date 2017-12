A murit pianistul George Duke

Pianistul de jazz şi producătorul muzical George Duke, cunoscut ca pionier al jazzului fusion şi pentru colaborările sale cu rockerul Frank Zappa, a murit la vârsta de 67 de ani. George Duke, care a încetat din viaţă luni seară, la Los Angeles, suferea de leucemie limfoidă cronică.

George Duke, care s-a născut în San Rafael, California, a avut primul contact cu jazzul la vârsta de patru ani, atunci când mama lui l-a dus la un concert al celebrului pianist Duke Ellington. A început lecţiile de pian, în mod oficial, la şapte ani. Muzicianul american, renumit pentru abilitatea lui deosebită de a combina armonios sintetizatoarele şi jazzul fusion cu alte stiluri muzicale, precum rock şi funk, şi-a început cariera la mijlocul anilor 1960, după ce s-a alăturat orchestrei clubului de jazz Half Note din San Francisco, condusă de celebrul Al Jarreau. A devenit cunoscut pe plan internaţional cu albumul „The Jean-Luc Ponty Experience with The George Duke Trio” din 1969, considerat unul dintre primele discuri de jazz fusion apărute pe piaţă, care combină jazzul cu vioara electrică a virtuozului francez Jean-Luc Ponty. Albumele sale „Faces in Reflection”, „The Aura Will Prevail” şi „Liberated Fantasies”, toate lansate în anii ’70, sunt astăzi considerate albume clasice ale stilului jazz-funk. În acea perioadă, George Duke a colaborat la mai multe albume cu Frank Zappa în calitate de membru al grupului Mothers of Invention.

Muzica sa a depăşit graniţele jazzului, intrând în sfera altor stiluri, precum R&B şi pop, George Duke colaborând cu trompetistul Miles Davis, cântăreţul pop Barry Manilow, cântăreţul R&B Smokey Robinson şi cântăreţul country Lyle Lovett. George Duke a avut şi o piesă pop de mare succes în 1981, intitulată „Sweet Baby”, o colaborare cu basistul Stanley Clarke. George Duke a fost recompensat cu premii Grammy în calitate de producător muzical al discurilor lansate de cântăreaţa de jazz Dianne Reeves în 2000 şi în 2001. Ultimul dintre cele 40 de albume ale muzicianului american, „DreamWeaver”, a fost lansat în luna iulie.