A murit poetul american Louis Simpson

Poetul american Louis Simpson, câştigător al unui premiu Pulitzer, a cărui operă poetică a explorat adeseori zonele întunecate ale vieţii din suburbiile americane, a murit în reşedinţa sa din New York, la vârsta de 89 de ani. Născut în Jamaica, în martie 1923, Louis Simpson, fiul unei mame rusoaice şi al unui avocat de origine scoţiană, s-a mutat în SUA la 17 ani. Absolvent al prestigioasei Universităţi Columbia, Simpson a debutat în 1949, cu volumul ”The Arrivistes” şi a publicat de-a lungul vieţii peste 18 volume de poezie. Louis Simpson a fost recompensat cu premiul Pulitzer pentru poezie, în anul 1964, pentru cel de-al patrulea volum de versuri al său, ”At the End of the Open Road”. Titlul acestui volum a fost inspirat de poezia ”Song of the Open Road”, de Walt Whitman, care prezintă o viziune originală despre o Americă suprasaturată de optimism şi posibilităţi. Volumul premiat include poezia ”In the Suburbs”, în care autorul sugerează pe un ton sumbru că ”nu există cale de scăpare pentru cei care s-au născut în clasa de mijloc”. În ultimul său volum, ”Struggling Times”, publicat în 2009, Louis Simpson vorbeşte direct şi cu mult curaj despre vârsta lui înaintată şi declinul stării sale de sănătate.