Producătorul muzical american Don Kirshner, supranumit ”Omul cu urechea de aur”, a încetat din viaţă, luni, în reşedinţa sa din statul american Florida, la vârsta de 76 de ani, au anunţat membrii familiei sale.

Don Kirshner a lansat carierele unor artişti de renume, precum Neil Diamond, Bobby Darin, Neil Sedaka şi a duetului Carole King - Gerry Goffin, autorii pieselor ”Will You Love Me Tomorrow” sau ”The Loco-Motion”. ”Donny a lucrat mulţi ani pentru a-mi promova cântecele. A fost un prieten, un pionier al muzicii şi un adevărat tată pentru mulţi autori şi compozitori tineri. Ne va lipsi tuturor”, a declarat Neil Sedaka. Don Kirshner a debutat în industria muzicală americană în anii \'50, compunând coloane sonore pentru mai multe spoturi publicitare, înainte de a deveni unul dintre cei mai renumiţi descoperitori de talente. În anii \'60 a lansat cariera grupului The Monkees. În anii \'70, a produs şi prezentat show-ul televizat Don Kirshner\'s Rock Concert, în cadrul căruia au cântat numeroşi muzicieni de legendă, precum The Rolling Stones, Kiss, Abba, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Peter Frampton şi The Eagles. Porecla de ”Omul cu urechea de aur” i-a fost dată în anul 1996, de editorii revistei ”Time”, deoarece Don Kirshner produsese, până în acel moment, peste 400 de single-uri ajunse în topurile muzicale americane şi internaţionale.