A murit rapperul Heavy D

Rapperul american Heavy D, unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai anilor \'90, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 44 de ani, într-un spital din Los Angeles. Cauzele decesului sunt deocamdată necunoscute. Marţi dimineaţă, ambulanţa a sosit de urgenţă la reşedinţa din Beverly Hills a artistului, în urma unui apel la 911 la care s-a anunţat că un bărbat zace inconştient pe o alee de lângă casă. La sosirea medicilor, bărbatul, care era Heavy D, îşi recăpătase cunoştinţa, însă a fost transportat la spital, pentru investigaţii. La puţin timp după sosirea la spital, rapperul a încetat din viaţă. Pe numele său real Dwight Arrington Myers, Heavy D a lansat mai multe piese de succes, printre care \"Now That We Found Love\". Luna trecută, el a participat la concertul dedicat lui Michael Jackson, desfăşurat în Ţara Galilor. Rapperul a cântat piesa \"Jam\", în duet cu La Toya Jackson.