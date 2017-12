A murit regizorul Alain Resnais

Cineastul francez Alain Resnais a decedat sâmbătă, la Paris, la vârsta de 91 de ani, a anunţat, ieri, producătorul său, Jean-Louis Livi. Alain Resnais s-a născut pe 3 iunie 1922, la Vannes.

Considerat un maestru al cinematografiei franceze, Alain Resnais a realizat capodoperele ”Hiroshima Mon Amour / Hiroshima, dragostea mea, în 1959, după un scenariu original de Marguerite Duras, sau ”L'année dernière à Marienbad / Anul trecut, la Marienbad”, premiat cu Leul de Aur la Veneţia, în 1961. Cel mai recent omagiu l-a primit pe 15 februarie, la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de la Berlin, pentru ultimul său lungmetraj, ”Aimer, boire et chanter / The Life of Riley”, care va avea premiera mondială pe 26 martie. Alain Resnais a primit Premiul „Alfred Bauer“, în valoare de 50.000 de euro, creat în memoria fondatorului acestui festival, pentru ”un film care deschide noi perspective”. Berlinala i-a mai acordat însă, în trecut, două premii Ursul de Argint, pentru lungmetrajele ”Smoking / No Smoking” şi ”On Connait la Chanson / Aceleaşi întâmplări cu cântec”. A primit şi un premiu pentru întreaga carieră din partea Festivalului Internaţional de la Cannes, în 2009.

Printre cele mai importante filme ale lui Alain Resnais se numără: ”La vie est un roman” din 1983, ”L'Amour à mort” din 1984, ”Mélo” din 1986, ”Coeurs / Inimi” din 2006, ”Les Herbes folles / Ierburi sălbatice” din 2009 şi ”Vous n'avez encore rien vu” din 2012. Alain Resnais a fost mereu asociat cu Noul Val al cinematografiei franceze, dar a îmbrăţişat şi modernismul şi suprarealismul ca modalităţi estetice de exprimare. Ultimul său film a creat şi cele mai mari controverse cu privire la stilul şi mesajul estetic. Lungmetrajul ”Aimer, boire et chanter / The Life of Riley” este ecranizarea piesei de teatru ”The Life of Riley”, scrisă de Alan Ayckbourn. O coincidenţă frumoasă se leagă de această piesă, autorul ei şi Alan Resnais. Regizorul s-a căsătorit cu cea de-a doua sa soţie, actriţa Sabine Azema, în 1998, la Scarborough, în Marea Britanie, oraşul unde Alan Ayckbourn îşi lansează piesele în premieră. Apoi, de la începutul anilor ’80, Sabine Azema a jucat în toate filmele regizate de Alain Resnais, de cele mai multe ori alături de André Dussolier.