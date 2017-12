A murit regizorul Andrew McLaglen

Regizorul britanic Andrew V. McLaglen, cunoscut pentru filme precum ”The Wild Geese” şi ”McLintock!”, a murit la vârsta de 94 de ani. Cineastul a colaborat mult cu actorul John Wayne, în filme precum ”McLintock!”, ”The Undefeated”, ”Chisum”, ”Cahill US Marshal” şi ”Hellfighters / Flăcări şi petrol”. Vestea despre acest deces a fost confirmată, de altfel, de compania regretatului actor de filme western, John Wayne Enterprises.

Andrew McLaglen s-a retras în 1997 pe o insulă din nord-vestul SUA, în apropiere de Seattle, unde a pus în scenă mai multe piese de teatru. Pagina de Facebook administrată de reprezentanţii actorului John Wayne a afişat un mesaj în care regretatul regizor este numit ”prieten drag”. ”Nu vom uita niciodată personalitatea caldă a lui Andrew, fantasticul simţ al umorului, bunătatea şi dragostea de viaţă. Chiar dacă ne va lipsi enorm, nu vom uita niciodată timpul petrecut împreună la casa sa de pe insulă. Condoleanţe copiilor, Josh McLaglen şi Mary McLaglen, familiei şi prietenilor săi”, stă scris pe pagina de Facebook.

Cariera lui Andrew McLaglen, născut în Marea Britanie, s-a întins pe circa patruzeci de ani, din anii 1950 până la începutul anilor 1990. Andrew McLaglen s-a născut la Londra, în 1920, dar a crescut la Hollywood, unde tatăl său îl lua adesea pe platourile de filmare. A fost fiul actorului britanic Victor McLaglen, câştigător al unui premiu Oscar, un fost pugilist profesionist care a jucat în filme western alături de John Wayne, cum este pelicula ”She Wore a Yellow Ribbon / Ultima misiune” din 1949, regizată de John Ford. A învăţat regia de film de la nume precum John Ford, care l-a şi angajat ca asistent de regie pentru filmul ”The Quiet Man / Omul liniştit”.

A lucrat mai târziu cu tatăl său pentru filmul ”The Abductors” din 1957, regizând pelicula în care Victor McLaglen avea un rol principal. A mai lucrat cu actorii Kirk Douglas, pentru ”The Way West”, Charlton Heston, în filmul ”The Last Hard Men / Ultima urmărire”, şi Gregory Peck, în filmul ”The Sea Wolves: The Last Charge of the Calcutta Light Horse / Lupii mărilor”. Pelicula sa din 1978 ”The Wild Geese” îi are în distribuţie pe Richard Burton şi Roger Moore, care joacă rolurile unor mercenari din Africa. Andrew Mclaglen a regizat şi comedii: ”Fools' parade / Parada Nebunilor”, ”The Ballad of Josie / Balada lui Josie”, cu Doris Day şi Peter Graves, ”Sahara” cu Brooke Shields, ”Something Big” cu Dean Martin. Cineastul a realizat mai multe episoade din serialelele TV western ”Gunsmoke”, ”Rawhide” şi ”Have Gun - Will Travel”. Ultima sa peliculă majoră a fost realizată în 1989, ”Return from the River Kwai”.