A murit regizorul Blake Edwards

Regizorul şi scenaristul Blake Edwards, cunoscut pentru dialogurile sale inteligente şi glumele din filmele-cult “Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany”, “The Party / Petrecea” sau “Pink Panther / Pantera Roz”, a încetat din viaţă la 88 de ani, din cauza unei pneumonii. Blake Edwards este cunoscut pentru filmele devenite de referinţă, în care actori precum Dudley Moore, Jack Lemmon, Audrey Hepburn, Peter Sellers sau Tony Curtis au avut evoluţii de excepţie. A regizat şi scris scenariul unor filme precum “Days of Wine and Roses / Zile cu vin şi trandafiri” din 1962, o poveste despre alcoolism, “The Great Race”, o comedie în care au jucat Jack Lemmon, Tony Curtis şi Natalie Wood, dar şi musical-ul “Victor/Victoria”. Vorbind despre proiectele lui de comedie, cineastul declara în urmă cu ceva timp: „Nu aş fi putut trece prin viaţă, dacă nu i-aş fi văzut latura dureroasă într-un mod comic”.

Blake Edwards s-a născut în Oklahoma, în anul 1922, dar familia lui s-a mutat în Los Angeles când avea doar trei ani, ceea ce l-a ajutat să acumuleze iubire pentru cinematografie. În timpul unei cariere ce s-a întins pe aproape şapte decenii, Blake Edwards a avut şi multe eşecuri. A debutat în cinematografie ca actor, cu un rol mic în “Ten Gentlemen from West Point” din 1942 şi a apărut apoi în peste 20 de filme care nu au avut mare succes. Spunea că din acest motiv a devenit scenarist. La sfârşitul anilor \'40, Blake Edwards a creat populara serie radio “Richard Diamond, Private Detective” şi alte două show-uri. Ulterior, a creat două show-uri de succes pentru televiziune, “Peter Gunn” şi “Mr. Lucky”. A primit nominalizări la premiile Emmy pentru scenariul şi regia seriei “Peter Gunn”, dar a decis să se concentreze asupra lungmetrajelor.

Cariera sa include atât comedii, cât şi drame, în care au jucat nume mari de la Hollywood. În 1959, Blake Edwards a obţinut primul său mare succes, “Operation Petticoat”, cu Cary Grant şi Tony Curtis. După ce a realizat “Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany”, cu Audrey Hepburn, şi “Days of Wine and Roses / Zile cu vin şi trandafiri”, cu Jack Lemmon, regizoprul a schimbat registrul şi a regizat “Pink Panther / Pantera Roz”, prima dintr-o serie de şapte comedii cu Peter Sellers în rolul ciudatului inspector Clouseau. Însă, în ciuda succesului lor, Blake Edwards şi Peter Sellers nu au fost întotdeauna o echipă fericită, din cauza momentelor de depresie şi de furie ale actorului, după cum spunea cineastul într-un interviu acordat în 2002, după ce a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Sindicatului scenariştilor americani. Blake Edwards a avut parte şi de eşecuri de box office, precum „Darling Lili” în 1970, cu Julie Andrews, care a fost un dezastru atât de mare încât a pus în pericol activitatea studiourilor Paramount Pictures. După o serie de eşecuri care i-au afectat cariera, regizorul a revenit în atenţie cu “10” în 1979, un tribut adus crizei bărbatului de vârstă mijlocie. Filmul i-a avut în distribuţie pe Julie Andrews, Bo Derek şi Dudley Moore. Julie Andrews a mai apărut şi în comedia neagră “S.O.B.”, cu tentă autobiografică. Blake Edwards nu a primit niciodată premiul Oscar pentru regie, dar în 2004, această nedreptate a fost îndreptată şi acesta a primit statueta pentru întreaga carieră.

În 1969 s-a căsătorit cu actriţa britanică Julie Andrews şi cei doi au adoptat două fetiţe vietnameze, orfane, Amy Leigh şi Joanna Lynn. Blake Edwards mai are doi copii biologici, Jennifer şi Geoffrey, din primul lui mariaj, care a durat 14 ani.