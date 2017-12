A murit regizorul Koji Wakamatsu

Regizorul nipon Koji Wakamatsu, care şi-a început cariera cu filme pornografice şi a sfârşit prin a fi apreciat pentru contribuţia sa la dezvoltarea cinematografiei independente asiatice, a încetat din viaţă, la vârsta de 76 de ani, la Tokyo, în urma unui accident rutier. Lovit vinerea trecută de un taxi, în cartierul Shinjuku din Tokyo, cineastul a fost spitalizat iar miercuri, medicii au fost nevoiţi să declare decesul.

Koji Wakamatsu tocmai a fost distins cu premiul pentru Cel mai bun regizor asiatic al anului, la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Busan, desfăşurat în perioada 4 -13 octombrie, în Coreea de Sud. În cadrul festivalului au fost prezentate şi trei dintre filmele sale, ”Mishima”, ”The Millennial Rapture” şi ”Petrel Hotel Blue”\'. Koji Wakamatsu este cunoscut pentru apetenţa sa pentru subiecte sensibile din domeniul social şi politic, aşa cum a fost cazul filmului său din 2008, ”United Red Army”, peliculă consacrată unei grupări maoiste japoneze şi care a fost premiată la Berlin cu premiul pentru Cel mai bun film asiatic al anului. În 1965, cineastul nipon a fost nominalizat la Ursul de Aur de la Berlin, cu pelicula ”Affairs Within Walls” şi a stârnit puternice controverse în 1976, cu filmul său ”In the Real of the Senses”, care includea numeroase scene cu conţinut sexual explicit. În 2008, cineastul a câştigat două premii la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, premiile C.I.C.A.E. şi Netpac pentru filmul ”United Red Army”.

Koji Wakamatsu a fost din nou nominalizat pentru Ursul de Aur de la Berlin, în 2010, cu filmul ”Caterpillar”, iar în 2012 a fost nominalizat la Cannes, la secţiunea Un Certain Regard, cu filmul ”11.25: The Day He Chose His Own Fate”. Regizorul a lansat nu mai puţin de trei filme în 2012 şi era extrem de activ în săptămânile de dinainte de accidentul care i-a fost fatal.