A murit regizorul Michael Gottlieb

Regizorul şi scenaristul Michael Gottlieb, în vârstă de 69 de ani, a decedat sâmbătă, în California, într-un accident de motocicletă. Accidentul a avut loc în rezervaţia Angeles National Forest, iar regizorul american şi-a pierdut viaţa după ce motocicleta Ducati 2012 pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un automobil Toyota.

Michael Gottlieb a devenit celebru cu o serie de comedii de mare succes, precum ”Mannequin / Manechinul”, cu Andrew McCarthy şi Kim Cattrall, din 1987, şi ”Mr. Nanny / O dădacă musculoasă” din anul 1993, în care a fost distribuit Hulk Hogan. Michael Gottlieb a mai regizat lungmetrajul ”The Shrimp on the Barbie” din 1990 şi filmul Disney ”A Kid in King Arthur's Court / Un puşti la curtea regelui Arthur” din 1995. Totodată, regizorul american a produs o serie de jocuri video, inclusiv Mortal Kombat 4, Midway Arcade Treasures 3 şi Paperboy.