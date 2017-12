A murit Scott McKenzie

Scott McKenzie, un reprezentant de seamă al curentului flower power pop din anii ’60 şi interpret al celebrei piese ”San Francisco (Be Sure To Wear Flowers in Your Hair)”, a încetat din viaţă, sâmbătă, în reşedinţa sa din Los Angeles, la vârsta de 73 de ani. Cântăreţul era prieten apropiat cu John Phillips, solistul grupului Mamas and Papas, cel care a compus şi produs piesa ”San Francisco”. Lansat în mai 1967, acest cântec a devenit un hit mondial şi un veritabil imn al mişcării culturale şi protestatare din anii ’60. Trupul neînsufleţit al artistului a fost găsit în locuinţa sa din Los Angeles, de un vecin, duminică. Decesul a fost confirmat de o altă vecină, Victoria Byers, care a declarat că renumitul interpret a fost internat de multe ori în ultima vreme, după ce a fost diagnosticat cu sindromul Guillain-Barre, o maladie ce afectează sistemul nervos.

Cântăreţul, compozitorul şi chitaristul Scott McKenzie, pe numele real Philip Wallach Blondheim, s-a născut în ianuarie 1939, în Florida şi a copilărit în statul Carolina de Nord, în casa bunicilor săi, după ce mama lui, rămasă văduvă, s-a mutat la Washington. În adolescenţă l-a cunoscut pe John Phillips şi au format un duet care se numea The Abstracts. Grupul s-a mutat la New York şi a devenit The Smoothies, cântând apoi în cluburi şi înregistrând două single-uri. În acea perioadă a carierei a decis să îşi schimbe numele, întrucât fanii se plângeau că nu puteau să îi pronunţe corect numele de familie (Blondheim), dar şi din cauza comentariilor făcute de actorul de comedie Jackie Curtis, potrivit cărora cântăreţul semăna cu un câine din rasa Terrier Scoţian (Scottish Terrier). Odată cu afirmarea muzicii folk în anii ’60, Scott McKenzie şi John Phillips l-au contactat pe cântăreţul de banjo Dick Weissman şi au format grupul The Journeymen. Trioul a înregistrat trei albume, înainte de a se despărţi în 1964. John Phillips a format apoi grupul The Mamas and the Papas şi a compus numeroase piese reprezentative pentru viaţa socială a acelui deceniu. Scott McKenzie a refuzat invitaţia de a se alătura grupului, preferând să devină artist solo, însă cei doi au rămas prieteni foarte buni.

Cântecul ”San Francisco (Be Sure To Wear Flowers in Your Hair)”, compus de John Phillips, a fost singurul hit semnificativ al lui Scott McKenzie. Piesa a ajuns pe locul al patrulea în topul american Billboard 100 şi pe prima poziţie în topul din Marea Britanie. Pe parcursul carierei sale, Scott McKenzie a dedicat această piesă, la fiecare concert pe care l-a susţinut în SUA, veteranilor americani din războiul din Vietnam. Scott McKenzie a lansat două albume solo, înainte de a se retrage de pe scena muzicală, la sfârşitul anilor ’60 şi de a se muta în Virginia Beach, încercând să scape de presiunea celebrităţii. A revenit la sfârşitul anilor \'80, înlocuindu-l mai întâi pe Denny Doherty, iar apoi chiar pe John Phillips, într-un turneu al trupei The Mamas and the Papas. Scott McKenzie este şi co-autor al piesei ”Kokomo” lansată de grupul Beach Boys.