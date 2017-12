A murit scriitoarea Maeve Binchy

Scriitoarea irlandeză Maeve Binchy, cunoscută pentru romane precum ”Circle of Friends” din 1990 sau„”Scarlet Feather” din 2000, a murit la vârsta de 72 de ani, după o boală fulgerătoare. Maeve Binchy a decedat într-un spital din Dublin, avându-l alături pe soţul său, scriitorul şi producătorul Gordon Snell.

Una dintre cel mai bine vândute autoare irlandeze, Maeve Binchy a fost cunoscută pentru modul în care relata, în cărţile sale, viaţa din orăşelele irlandeze. Cărţile sale s-au vândut în peste 40 de milioane de exemplare în toată lumea. Maeve Binchy s-a născut în Irlanda, lângă Dublin, a studiat la Holy Child Convent din Killiney şi apoi la University College din Dublin. Înainte de a deveni jurnalistă la ”Irish Times”, a fost profesoară. A scris 16 romane, patru colecţii de povestiri, o piesă de teatru şi o nuvelă. Primul său roman, ”Light a Penny Candle”, publicat în 1982, a fost urmat de numeroase volume de nuvele care s-au bucurat de succes. În limba română au apărut două dintre cărţile sale, la editura Nemira: ”Nights of Rain and Stars / Nopţi cu ploi şi stele” şi ”The Whitethorn Woods / Fântâna Sfintei Ana”. Câteva dintre romanele sale au fost adaptate pentru cinema şi televiziune, cel mai cunoscut titlu fiind ”Circle of Friends”, în 1995.

Maeve Binchy a primit trofeul pentru întreaga carieră la British Book Awards din 1999. Ultimul său roman, intitulat ”Minding Frankie”, a fost publicat în 2010. Printre romanele ei se mai numără ”Silver Wedding” din 1998, ”Evening Class” din 1996 sau ”Heart and Soul” din 2008.