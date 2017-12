A murit scriitoarea Maya Angelou

Celebra scriitoare şi activistă pentru drepturile civile Maya Angelou a murit miercuri, la casa sa din Winston-Salem, în statul Carolina de Nord, la vârsta de 86 de ani. ”A trăit o viaţă de profesor, de activist, de artist şi de om. A fost o luptătoare pentru egalitate, toleranţă şi pace”, a subliniat fiul său, Guy B. Johnson, într-o declaraţie în care a confirmat decesul. Fostul preşedinte american Bill Clinton, la a cărui învestire Maya Angelou a citit cunoscuta sa poezie ”On The Pulse of the Morning", a declarat că ”America a pierdut o comoară naţională, iar Hillary şi eu, un prieten drag”. Marţi, Maya Angelou îşi anulase prezenţa la un eveniment în onoarea sa, din motive de sănătate.

Maya Angelou s-a născut Marguerite Annie Johnson, în St. Louis, statul Missouri, în 1928, şi a supravieţuit mai multor încercări personale: a fost un copil al marii crize economice, a crescut într-un Sud segregat, a supravieţuit unui viol în copilărie, a născut în adolescenţă şi a fost, la un moment dat, prostituată. Maya Angelou a scris şapte autobiografii, printre care ”I Know Why The Caged Bird Sings”, în 1969, şi a fost dramaturg, regizoare, actriţă, cântăreaţă, compozitoare şi romancieră. În 1993, a citit ”On The Pulse of the Morning” la ceremonia de învestire a preşedintelui Bill Clinton, ceea ce a transformat poemul, ”o odă adusă diversităţii etnice a SUA”, într-un bestseller.