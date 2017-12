A murit scriitorul Bryce Courtenay

Scriitorul australian Bryce Courtenay, ale cărui romane s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare în lumea întreagă, a murit la vârsta de 79 de ani, au anunţat membrii familiei sale. Născut la Johannesburg, în anul 1933 şi stabilit în Australia, în anii ’50, Bryce Courtenay a murit din cauza unui cancer la stomac. Romancierul a murit în locuinţa sa din Canberra, în cursul zilei de joi. ”Bryce Courtenay a scris ultimul capitol din existenţa sa extraordinară”, a anunţat soţia sa, Christine, pe pagina sa de Facebook.

Romancierul a cunoscut succesul destul de târziu, la vârsta de 55 de ani, odată cu publicarea romanului său de debut, ”The Power of One”, care prezintă povestea unui tânăr englez în Africa de Sud din epoca Apartheid-ului. Acest roman s-a vândut în peste opt milioane de exemplare şi a fost adaptat pentru marele ecran de John Avildsen, într-un film în care rolurile principale au fost interpretate de Stephen Dorff, Morgan Freeman şi Daniel Craig. Autor al unor romane bine primite de critici şi de cititori, precum ”April Fool\'s Day”, ”Recipe for Dreaming”, ”The Potato Factory”, ”Jessica” şi ”The Persimmon Tree”, Bryce Courtenay este considerat romancierul australian cu cel mai mare succes comercial din ultimii ani. Ultimul său roman, intitulat ”Jack of Diamonds”, a fost lansat în această lună.