A murit scriitorul care a adaptat scenariul pentru filmul „Dansând cu lupii”

Scriitorul Michael Blake, câștigător al unui premiu Oscar pentru adaptarea filmului 'Dances with the Wolves' după un romanul său cu același nume, a murit ieri la vârsta de 69 de ani, scrie portalul The Hollywood Reporter. Blake a încetat din viață după o îndelungată suferință, la locuința sa din Tucson, Arizona, a anunțat managerul și producătorul său Daniel Ostroff pentru The Hollywood Reporter. În 1988 Michael Blake a scris romanul 'Dances with the Wolves', care s-a bucurat de un succes uriaș fiind vândut în peste 3,5 milioane de exemplare și a fost tradus în peste 15 limbi de circulație internațională. Filmul 'Dances with the Wolves' (1990) a câștigat opt premii Oscar, incluzând Oscarul obținut de Blake pentru cel mai bun scenariu adaptat. A fost recompensat de asemenea cu un Glob de Aur pentru scenariul filmului. Colaborarea lui Michael Blake cu actorul Kevin Costner începuse, în 1983, cu filmul 'Stacy's Nights'. Blake a scris scenariul, iar Costner a jucat unul din rolurile principale ale peliculei. Cea mai recentă colaborare a lui Blake cu Hollywood-ul a fost în 2011, când compania de producție Constantin Films l-a desemnat să scrie scenariul pentru filmul 'Winnetou'. Universitatea New Mexico, la cursurile căreia Michael Blake a participat până să-și înceapă cariera de scriitor, a cumpărat arhivele autorului. A fost căsătorit și avea trei copii.