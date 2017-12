A murit scriitorul Oscar Hijuelos

Scriitorul american Oscar Hijuelos, primul autor de origine cubaneză recompensat cu premiul Pulitzer, pentru romanul ”The Mambo Kings Play Songs of Love”, a murit la vârsta de 62 de ani. Oscar Hijuelos, care în 1990 a devenit primul scriitor născut în Cuba recompensat cu premiul Pulitzer pentru ficţiune, a murit în Manhattan, New York, din cauza unui infarct. Scriitorul s-a prăbuşit pe teren în timpul unei partide de tenis, a precizat soţia sa, Lisa Marie Carlson.

Născut la New York din părinţi cubanezi, Oscar Hijuelos şi-a publicat primul roman, ”Our House in the Last World”, în 1983. ”The Mambo Kings Play Songs of Love”, al doilea roman al său, spune povestea a doi fraţi cubanezi, ambii muzicieni, care se mută la New York, la începutul anilor ’50, şi ajung să devină pentru scurtă vreme celebri, după ce apar în serialul “I Love Lucy“. Cartea a fost adaptată apoi într-un film produs în anul 1992, la Hollywood, în care rolurile principale au fost jucate de Antonio Banderas şi Armand Assante. Printre celelalte romane de succes scrise de Oscar Hijuelos se numără volume precum ”The Fourteen Sisters of Emilio Montez O'Brien” şi ”Mr. Ives' Christmas”. În 2011 a publicat şi un volum de memorii, intitulat ”Thoughts Without Cigarettes”.