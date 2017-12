A murit Sevastian Iovănescu

Fotbalul constănţean este în doliu după ce a pierdut, aseară, unul dintre reprezentanţii de seamă. Preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu, s-a stins din viaţă, la doar 56 de ani, după o lungă suferinţă. Operat în urmă cu trei săptămâni la inimă, oficialul constănţean a rămas în Secţia de Terapia Intensivă a Spitalului Judeţean Constanţa din cauza complicaţiilor apărute. Deşi se părea că a trecut peste perioada critică, starea sa de sănătate s-a agravat ieri, iar în cursul serii a suferit un stop cardiac. În ciuda eforturilor medicilor, care l-au resuscitat timp de o jumătate de oră, nu s-a mai putut face nimic. Iovănescu a evoluat ca jucător la Steaua Bucureşti, FC Argeş, FC Olt şi FC Farul, reuşind să câştige şi un titlu de campion cu formaţia piteşteană, fiind declarat maestru emerit al sportului. El a bifat 357 de meciuri în prima ligă, marcând 56 de goluri, dar şi o prezenţă în echipa naţională a României. După ce a renunţat la activitatea competiţională a fost antrenor la grupele de copii şi juniori de la FC Farul, la echipa secundă a grupării de pe litoral, la alte formaţii din judeţ şi observator la meciurile din Liga a II-a. Începând din luna noiembrie a anului trecut a fost numit în funcţia de preşedinte executiv al FC Farul. „Este o durere mare, iar sufletul meu plânge. Am jucat împreună, am antrenat împreună, am stat împreună în cameră în deplasări. Este o pierdere foarte mare pentru fotbalul românesc şi constănţean, pentru familie, pentru toată lumea”, a spus prietenul şi fostul său coleg, Cristian Cămui.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei îndoliate.