A murit strivit în propria maşină

IMPACT DEVASTATOR Tragedie rutieră petrecută în condiţii misterioase, în noaptea de marţi spre miercuri, în municipiul Constanţa! Un tânăr în vârstă de 25 de ani şi-a pierdut viaţa, în urma unui cumplit accident, care a avut loc în zona Poarta 6. Potrivit anchetatorilor, Alexandru Miu, de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen tunat, cu numărul de înmatriculare CT 87 MIU, se deplasa pe strada Brizei, dinspre zona Poarta 6 către “Billa”. Ajuns sub un pod rutier, spun poliţiştii, acesta a intrat într-un stâlp de electricitate, pe care l-a doborât la pământ, maşina ricoşând în urma coliziunii în piciorul podului. În urma cumplitului impact, şoferul a murit pe loc, medicii chemaţi la locul accidentului nemaiavând ce să facă pentru a-l salva. “Leziunile suferite de victimă au fost incompatibile cu viaţa. Şoferul prezenta un traumatism cranio-cerebral extrem de grav, cu lipsa calotei craniene prin strivire. Este evident că nu s-a mai putut face niciun fel de resuscitare”, a declarat dr. Mihaela Radu, medic SMURD. Martorii au povestit încă în stare de şoc cele întâmplate. “A venit pe banda de lângă calea ferată şi s-a izbit de stâlp cu viteză. Nu am mai văzut nimic altceva decât un nor mare de praf”, a declarat un şofer care a văzut întreaga scenă. “Mergea foarte tare! Nu ştiu ce a încercat să facă, dar vă daţi seama că violenţa impactului a fost ieşită din comun”, a povestit un alt bărbat. Pentru scoaterea trupului neînsufleţit al lui Alexandru Miu din maşina distrusă a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”.

IPOTEZA SUICIDULUI Una dintre ipotezele pe care poliţiştii le iau în calcul este aceea că tânărul a încercat să-şi pună capăt zilelor, mai ales în condiţiile în care pe carosabil nu au fost găsite urme de frânare. Cunoscuţii lui Alexandru Miu care au venit la locul tragediei au povestit că acesta le-ar fi trimis rudelor şi prietenilor, cu puţin timp înainte de producerea tragediei rutiere, un SMS ciudat ce părea să prevestească această nenorocire. “I-a trimis un mesaj surorii mele, în care îi spunea că simte că se duce la vale şi că nu mai poate. Nu ştiu exact ce a vrut să spună, dar e posibil să fi făcut asta intenţionat”, a declarat unul dintre prietenii lui Alexandru Miu. Apropiaţii acestuia spun că tânărul ar fi avut unele probleme financiare. Trupul său neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, urmând ca medicii legişti să stabilească dacă tânărul consumase sau nu băuturi alcoolice. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc această tragedie rutieră.