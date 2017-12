A murit sursa de inspiraţie a piesei Beatles ”Lucy in the Sky with Diamonds”

Lucy O\'Donnell, femeia care a reprezentat sursa de inspiraţie pentru piesa ”Lucy in the Sky with Diamonds”, compusă de John Lennon pentru trupa sa, The Beatles, a decedat la vîrsta de 46 de ani. Lucy O\'Donnell era o prietenă din copilărie a lui Julian, fiul lui John Lennon, iar titlul acestei piese a fost inspirat de un portret pe care el l-a realizat colegei sale de şcoală. ”Ea este Lucy în cer cu diamante (Lucy in the Sky with Diamonds)”, i-a explicat Julian tatălui său, cînd i-a arătat acest desen. Lucy O\'Donnell a decedat din cauza unei maladii a sistemului imunitar, numită lupus, se indică în comunicatul oficial emis de fundaţia de caritate St. Thomas Lupus Trust din Marea Britanie. În acelaşi comunicat se afirmă că atît Julian, cît şi mama sa, Cynthia, prima soţie a lui John Lennon, s-au declarat şocaţi şi întristaţi de dispariţia lui Lucy.

Mulţi fani ai trupei Beatles au crezut multă vreme că acest hit al anului 1967, înregistrat pentru albumul ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band”, ascundea, de fapt, un mesaj laudativ al celor patru muzicieni britanici la adresa substanţei halucinogene LSD. Însă, Lucy O\'Donnell, al cărei nume a devenit Vodden după căsătorie, a dezvăluit în urmă cu doi ani că ea a fost adevărata sursă de inspiraţie pentru acest cîntec celebru. ”Îmi amintesc că desenam alături de Julian, într-o bancă dublă, aruncam cu foi desenate unul spre celălalt, spre disperarea profesoarei”, a declarat O\'Donnell pentru postul de radio BBC, în 2007. ”Julian mi-a desenat portretul şi, în aceeaşi zi, tatăl lui a venit cu maşina şi cu şoferul lor ca să îl ia de la şcoală”, a mai spus aceasta.

The Beatles a fost una dintre formaţiile care au influenţat enorm era rock care le-a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritm), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) şi Ringo Starr (baterie). În 2004, revista ”Rolling Stone” clasa trupa The Beatles pe locul întîi în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor.