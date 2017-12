A murit Tony Sheridan, un colaborator al trupei Beatles

Cântăreţul şi chitaristul britanic Tony Sheridan, cunoscut pentru colaborarea lui cu trupa The Beatles, în anii de început ai acesteia, mai ales în cluburile din Hamburg, a murit sâmbătă, la vârsta de 72 de ani. Într-un mesaj postat pe Facebook, la sfârşitul săptămânii trecute, apropiaţii muzicianului britanic i-au adus un ultim omagiu. Muzicianul, care a murit la Hamburg, i-a cunoscut pe cei patru membri fondatori ai celebrei trupe britanice, care se numea pe atunci Beat Brothers, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi toboşarul Pete Best, în Germania, la începutul anilor ’60. Tony Sheridan era pe atunci o figură bine cunoscută în cluburile din Hamburg, unde viitoarea trupă The Beatles a cântat mai mulţi ani. Ei au înregistrat împreună mai multe piese, precum ”My Bonnie”, ”The Saints” şi ”Ain\'t She Sweet”, sub numele Tony Sheridan and The Beat Brothers. Paul McCartney îl numea pe Sheridan ”Profesorul”, în semn de omagiu pentru rolul şi influenţa pe care acesta a avut-o asupra trupei The Beatles în timpul turneului acesteia prin cluburile din Hamburg, la începutul anilor \'60.