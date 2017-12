A murit ultimul otoman

A murit Osman Ertugrul, ultimul descendent al dinastiei otomane şi posibil aspirant la tronul imperial. Avea 97 de ani şi şi-a dat ultima suflare la Istanbul, unde se afla în vizită. Cauza morţii a fost o îndelungată suferinţă la rinichi. Informaţia a fost dată publicităţii în cursul zilei de vineri, de agenţia turcă de presă Anadolu. Osman Ertugrul, care dacă ar fi avut acces la tronul imperial ar fi fost Sultanul Osman al V-lea sau Ertugrul Întîiul, era decanul ultimilor descendenţi ai dinastiei otomane, expulzaţi din Turcia în anul 1924. Osman Ertugrul va fi înmormîntat la mausoleul din Istanbul unde îşi dorm somnul de veci şi înaintaşii săi.

În loc să conducă Imperiul Otoman dintr-un somptuos palat din Istanbul, în ultimii 64 de ani, Osman Ertugrul şi soţia sa, prinţesa Zeynep, au trăit la New York, într-un apartament cu două dormitoare, închiriat în Lexington Avenue din Manhattan. Cu ani în urmă ajunseseră să crească nici mai mult, nici mai puţin de 12 cîini, bucurîndu-se de simpatia copiilor din vecini care îi ajutau la plimbarea şi îngrijirea lor! Cum era şi firesc, Osman Ertugrul era o personalitate fascinantă pentru jurnaliştii de pretutindeni, avînd în vedere ce a fost şi ce a ajuns. La fiecare interviu, răspundea plat că nu regretă viaţa de după Imperiul Otoman şi nu îşi doreşte o eventuală revenire pe tronul otoman, pentru că ”democraţia evoluează bine în Turcia şi este mai bine aşa”. Osman Ertugrul a impresionat de fiecare dată cu gîndirea sa profundă dar şi cu solidele sale cunoştinţe în domeniul politic, arhitectonic şi chiar în cultura pop! Cînd regizorul Didem Yilmaz l-a intervievat pentru realizarea unui film documentar despre viaţa sa, intitulat ”În căutarea Sultanului”, se aştepta să întîlnească un nobil trist şi melancolic şi a fost surprins să cunoască un bărbat amabil, înţelegător şi cu o atitudine contemplativă faţă de viaţă.

Născut în anul 1912, Osman Ertugrul era ultimul nepot al Sultanului Abdul Hamid II. Bunicul său a condus Imperiul Otoman între anii 1876 şi 1909. În anul 1924, familia imperială turcă a fost expulzată de Ataturk, fondatorul Republicii Turce. În niciunul din interviurile sale, Osman Ertugrul nu a făcut declaraţii negative la adresa lui Ataturk, chiar dacă din cauza acestuia a pierdut un imperiu! Osman Ertugrul a absolvit şcoala la Viena şi s-a mutat la New York în anul 1939. El s-a întors în Turcia, 53 de ani mai tîrziu, în august 1992, la invitaţia premierului turc. Cu ocazia acelei deplasări, a mers să viziteze palatul Dolmabahce, cu ale sale 285 de camere, locul de unde ar fi putut domina Imperiul Otoman. Din atîtea camere, ajunsese la modestul apartament new-yorkez. În tinereţe, Osman Ertugrul a fost patronul companiei Wells Overseas şi în această calitate făcea dese deplasări în Africa de Sud. Pentru că se declara totdeauna cetăţean al Imperiului Otoman, nu a acceptat paşaportul niciunei ţări, călătorind în baza unui act eliberat de avocatul său, pînă la producerea atentatelor din 2001, cînd măsurile de securitate impuse în SUA l-au forţat să accepte un act de identitate. În 2004, a primit paşaport turcesc pentru prima dată în viaţa lui! Osman Ertugrul s-a căsătorit cu Gulda Twerskoy în anul 1947. Aceasta a murit în 1985. La o petrecere la care a participat doi ani mai tîrziu, Osman Erdugrul a cunoscut-o pe Zeynep Tarzi Hanim, nepoata ultimului rege al Afganistanului. Cu aproape 30 de ani mai tînără, prinţesa primise educaţie la Istanbul dar trăia la New York. Cei doi s-au căsătorit în 1991. Osman Erdugrul nu are alţi moştenitori.