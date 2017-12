A murit un înger!

Inima fetiţei de doar 9 ani, din Mangalia, a încetat să mai bată, în ciuda tuturor eforturilor depuse de către medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Nimeni nu s-a gîndit că Andreea Angela Axinte va trece în nefiinţă după o banală intervenţie de extirpare a apendicelui. „Am dus-o imediat la spital după ce s-a tot plîns că o doare burtica. Am mers mai întîi la Spitalul din Mangalia, după care, cei de acolo m-au trimis cu ea la Spitalul din Constanţa. Medicii de aici au operat-o, toată lumea a avut grijă de ea, însă am aflat, după operaţie, că ceva nu este în regulă. Fata mea a intrat în comă şi de atunci nici că şi-a mai revenit. Acum nu mai este Andreea”, a spus plîngînd mama fetiţei, care a stat la căpătîiul ei zi şi noapte. “Avea o colecţie de sînge la nivelul creierului, hematom la nivelul occipito-temporal şi hemoragie difuză la nivelul creierului. Două cauze pot explica situaţia în care era copilul, şi anume traumatisme produse prin căderi, agresiuni ori loviri uşoare sau o malformaţie vasculară preexistentă, de care nu s-a ştiut. Este vorba de cazuri care nu pot fi diagnosticate, neavînd simptomatologie. La fel ca şi în cazul sportivului spaniol care a decedat subit, în timp ce vorbea cu prietena lui”, a declarat purtătorul de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian. Totodată, medicul a mai declarat că diagnosticul de apendicită acută a fost pus corect din punct de vedere clinic şi că, înainte de intervenţia chirurgicală, copilul a fost supus mai multor investigaţii care se fac în aceste situaţii. El a spus că fetiţei nu i-a fost făcut un examen la computerul tomograf, motivînd că “nicăieri în lume nu se face aşa ceva înainte de o operaţie de acest gen”.

Au tot aşteptat-o acasă cu sufletul la gură

Cei doi fraţi ai Andreei au tot aşteptat-o acasă cu sufletul la gură. Mama fetiţei a tot povestit că atît Ştefan, cît şi Gabriel, întrebau în permanenţă de surioara lor şi îi pregăteau sosirea acasă. „Andreea era un copil extraordinar de bun. Era un copil iubit de toţi vecinii, de toţi colegii. Nu a făcut niciodată rău nimănui, iubea, la rîndul ei, pe toată lumea. Învăţa bine, şi îi plăcea să meargă la şcoală, chiar dacă de multe ori era nevoită să scrie şi la lumina lumînării, pentru că nu avem curent”, povesteşte mama. Nu-i vină să creadă că Andreea nu mai este. În timp ce povesteşte de fiica sa, mama îndurerată rămîne cu privirea fixă şi-şi freacă mîinile. Îi curg lacrimile şi tot repetă numele fetiţei. „Ce se vor face frăţiorii ei fără ea? Se iubeau mult. Cînd au aflat că Andreea nu mai este, cei mici au rămas în stare de şoc. Plîng încontinuu şi nu mai vor să mănînce şi nici să bea apă”, mai spune mama cu lacrimi în ochi.

Şi-a presimţit moartea

Zilele trecute, într-una din ediţiile cotidianului nostru, povesteam că mama Andreei şi-a adus aminte că fetiţa şi-a revenit după prima operaţie, a mîngîiat-o şi a întrebat de fraţii ei, Ştefan şi Gabriel, care o aşteaptă acasă. „A întrebat şi de tatăl ei, dar în primul rînd de frăţiorii ei. Mi-a spus că îi este tare dor de ei şi că vrea să-i vadă. Am mîngîiat-o şi am îmbrăţişat-o mereu. Nu am plecat de lîngă ea. Spre seară, înainte să adoarmă, m-a pupat şi mi-a spus că este ultima oară cînd mă mai pupă. Mi-a mai spus să-i pup şi pe frăţiorii ei că ea nu crede că o să mai ajungă vreodată acasă”, spune mama, care se tot întreba de ce fiica ei a spus aşa ceva. Femeia îndurerată şi-a adus aminte de ultimele clipe petrecute cu fetiţa sa şi izbucneşte din nou în plîns. “O să o duc la capelă, pentru că acasă nu am unde. Vor să vină colegii să o vadă pentru ultima oară, să-şi ia rămas bun de la ea”, mai spune mama. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, concluziile consiliului medical la care au participat toţi medicii care au consultat-o pe Andreea, atît înainte de intervenţia chirurgicală, cît şi după, vor fi comunicate în această dimineaţă.