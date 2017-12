A murit un titan al politicii românești - Un secol de istorie!

18:02:33 / 16 Septembrie 2017

A murit un Petroniu liberal

Cu tot respectul pentru don Qintus,un om politic care a dat permanent impresia ca se confunda cu interesul general.Ei,nici chiar asa !In politica este riscant sa vorbim despre titani.A fost si el un om ca toti oamenii.In politica a fost un fel de liant.Nu afost agresiv si vulgar in discursurile lui politice,Nu cred ca s-a batut pentru onoruri si chiar nici pentru cele care-l conduc pe ultimul drum.Trebuie recunoscut faptul ca in politica liberala Qintus a fost un ,,arbiter elegantiarum.Nu a avut temperament de apostol si nici nu a risipit prea multe idei.A reusitprin chibzuinta si echilibru sa-si mentina rolul de majordom suprem in politica.Prea batran si brat neviguros nu a putut sa poarte steagul liberalismului , si asa in decadere generala.Gandiraea liberala ,in plina transformare ,nu a reusit sa o gestioneze ,a ordonat-o insa incercand experiente cu cei tineri.Cu firea lui de patrician a dat verdictul ,uneori ,masurat dar fara limpezimea gandului de salvator.