A murit Wes Craven, maestrul filmelor horror

Legendarul regizor Wes Craven, maestru al filmelor de groază, între care ”Scream” și seria ”Nightmare on Elm Street”, a murit la vârsta de 76 de ani, potrivit ”Hollywood Reporter”. ”Cu mare tristețe vă informăm că Wes Craven a murit duminică, în urma unei tumori pe creier”, potrivit unui comunicat al familiei. El a decedat la casa sa din Los Angeles, sub ochii soției sale, producătoarea Iya Labunka, și familiei. Wes Craven avea un fiu, Jonathan, o fiică, Jessica, și o fiică vitregă, Nina Tarnawksy. El a regizat mai mult de opt versiuni ale ”Nightmare on Elm Street”, iar în anii '80 a regizat mai multe episoade din serialul ”Twilight Zone”. Wes Craven a fost și un căutător de talente: în selecția actorilor pentru filmul ”Freddy”, el l-a identificat pe Johnny Depp, atunci complet necunoscut, și, de asemenea, a dat unele dintre primele roluri actriței Sharon Stone, în ”Deadly Blessing”, și actorului Bruce Willis, într-un episod din serialul de televiziune ”The Twilight Zone”.

Originar din Ohio, Wes Craven a fost absolvent de filosofie și a predat limba engleză. Iubitor al naturii, Craven a abandonat un timp orașul Los Angeles, pentru coasta de est a insulei Martha's Vineyard, unde a fost implicat în protecția păsărilor.