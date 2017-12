A murit ”bunicul literaturii africane”

Scriitorul şi poetul nigerian Chinua Achebe, supranumit ”bunicul literaturii africane moderne”, a murit la vârsta de 82 de ani. Chinua Achebe a devenit cunoscut în urmă cu peste 50 de ani, odată cu publicarea romanului său ”Things Fall Apart”, în traducere ”Lumea se destramă”, ce prezintă ciocnirile fatale dintre reprezentanţii grupului etnic Igbo cu coloniştii britanici din anii 1800. A fost pentru prima dată când povestea colonialismului european era spusă din perspectiva unui african, pentru publicul internaţional. Romanul ”Things Fall Apart” a fost tradus în peste 50 de limbi şi s-a vândut în peste zece milioane de copii pe plan mondial.

O purtătoare de cuvânt a editurii Penguin a confirmat decesul scriitorului nigerian, însă nu a oferit alte detalii. Familia scriitorului va da publicităţii, în curând, un comunicat de presă. Potrivit presei nigeriene, scriitorul a murit în SUA, într-un spital din Boston. În timp ce textele sale de început vizau efectele coloniasmului în Africa, Chinua Achebe şi-a îndreptat atenţia în romanele sale de maturitate asupra devastărilor aduse în Nigeria şi în alte ţări africane de o serie de lovituri de stat date de militari, care au condus la instaurarea mai multor dictaturi pe continentul african.

Romanul ”Anthills of the Savannah”, publicat în anul 1987, a cărui acţiune este plasată la doi ani după lovitura de stat a unor militari dintr-o ţară africană imaginară, a fost nominalizat pe lista scurtă la premiul Booker. Tot în 1987, Chinua Achebe a fost recompensat cu prestigiosul Man International Booker Prize. În 1983 a publicat pamfletul ”The Trouble With Nigeria”, un portret acid al ţării sale natale, care include însă şi germeni de speranţă într-un viitor mai bun, în care corupţia endemică nigeriană ar putea fi eradicată, dacă ea ar deveni neprofitabilă pentru elitele nigeriene. În calitate de scriitor, om de televiziune şi lector universitar, Chinua Achebe a reprezentat o veritabilă punte în Africa şi Occident şi a devenit un scriitor de referinţă la care s-au raportat ulterior toţi scriitorii africani din a doua jumătate a secolului XX.

Nelson Mandela i-a citit opera în închisoare şi a spus că Achebe a fost un scriitor ”în a cărui companie zidurile închisorii se prăbuşeau”. După accidentul de automobil din 1990 care l-a obligat să se deplaseze într-un cărucior cu rotile, Chinua Achebe nu a mai scris nicio carte, vreme de 20 de ani. Şi-a petrecut ultimii ani de viaţă în SUA, unde a ţinut prelegeri la numeroase universităţi americane. În urmă cu doi ani, Chinua Achebe a refuzat pentru a doua oară să fie decorat de autorităţile din Nigeria, considerând că, sub conducerea acestora, ţara lui natală o duce mult prea rău. A fost pentru a doua oară când scriitorul a refuzat să îi fie acordată una dintre cele mai înalte distincţii din Nigeria, Comandant al Republicii Federale.