A murit ”Şoarecele alb”

Unul dintre cei mai decoraţi agenţi secreţi ai aliaţilor din al Doilea Război Mondial, Nancy Wake, a murit la Londra, la vârsta de 98 de ani. Născută în Noua Zeelandă şi crescută în Australia, Nancy Wake a ajutat sute de membri ai personalului Aliaţilor să scape din Franţa aflată sub ocupaţie. Gestapo o numea ”Şoarecele alb”, pentru că reuşea să scape de fiecare dată. Premierul australian, Julia Gillard, a spus că Nancy Wake ”a fost o persoană remarcabilă, a cărei generozitate şi tenacitate nu vor fi uitate niciodată”.

Lucrând ca jurnalistă în Europa, Nancy Wake l-a intervievat pe Adolf Hitler, la Viena, în anul 1933 şi atunci a jurat că va lupta împotriva acestuia. După ocuparea Franţei, în 1940, a devenit curier al rezistenţei franceze şi apoi sabotor şi spion, sabotând instalaţiile germane şi salvând sute de vieţi. A lucrat pentru Operaţiunile Speciale britanice şi a fost paraşutată în Franţa, în aprilie 1944, înainte de debarcarea în Normandia, pentru a livra arme rezistenţei franceze. La un moment dat, Nacy Wake se afla pe lista Gestapo a celor mai căutate persoane. După eliberarea Franţei, ea a aflat că soţul ei, Henri Fiocca, fusese torturat şi ucis de Gestapo, pentru că a refuzat să o trădeze. ”Nu am decât un lucru de zis: am omorât mulţi germani şi îmi pare rău doar că nu am omorât mai mulţi”, a declarat Nacy Wake într-un interviu. Franţa i-a acordat cea mai înaltă distincţie, Legiunea de Onoare. De asemenea, a primit Medalia George a Marii Britanii şi Medalia pentru Libertate din partea SUA.

Povestea lui Nancy Wake a inspirat nuvela lui Sebastian Faulks, ”Charlotte Gray” şi în 2001 a apărut un film cu acelaşi titlu, rolul ei fiind jucat de actriţa australiană Cate Blanchett.